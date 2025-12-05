Veículos de Comunicação
POLÍCIA

Seis homens são presos com R$ 450 mil em produtos contrabandeados

Veículos transportavam cigarros, celulares, pneus e cosméticos vindos do Paraguai

Arthur Ayres

Carga apreendida pelo DOF incluía cigarros, eletrônicos e pneus transportados em sete veículos interceptados na MS-164 - Foto: Divulgação/DOF
Carga apreendida pelo DOF incluía cigarros, eletrônicos e pneus transportados em sete veículos interceptados na MS-164 - Foto: Divulgação/DOF

Seis homens foram presos por contrabando e descaminho de produtos, no distrito de Vista Alegre, em Maracaju, nesta quinta-feira (4). Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam R$ 450 mil em mercadorias oriundas do Paraguai.

Os militares faziam patrulhamento na MS-164 quando receberam informações de vários automóveis com produtos que não tiveram os tributos devidos pela entrada pagos. Homens com idades entre 25 e 41 anos, foram presos.

Foram interceptados dois Fiat Uno, dois GM Classic, um GM Celta, uma VW Saveiro e um VW Gol, que transportavam aproximadamente 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados, além de celulares, eletrônicos, pneus e cosméticos.

Segundo os detidos, o destino das cargas era Campo Grande. Os materiais apreendidos, avaliados em cerca de R$ 458 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Dourados e à Receita Federal em Ponta Porã.

*Com informações do Departamento de Operações de Fronteira

