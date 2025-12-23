Sejusp investe em novas espingardas calibre 12 e perícia científica com DNA

O Governo de Mato Grosso do Sul formalizou, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), um conjunto de contratos que amplia a capacidade operacional das forças estaduais. Ao mesmo tempo, esses contratos reforçam a estrutura de perícia. As medidas foram publicadas no Diário Oficial. Elas incluem a compra de armamento para a Polícia Militar, além de equipamentos e serviços voltados à preservação de provas, exames laboratoriais e manutenção de frota.

No eixo do policiamento ostensivo, o principal registro é o Contrato nº 041/2025. Ele viabiliza a aquisição de espingardas calibre 12 para atender às demandas operacionais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS). A gestão do contrato ficará sob responsabilidade do coronel Marco Antonio Arguelho da Silva. Na prática, isso coloca a fiscalização do fornecimento e da execução sob acompanhamento formal.

Enquanto o reforço do arsenal aparece como uma frente, outra prioridade foi aberta na área técnica. A modernização e a sustentação do trabalho da Polícia Científica são destaque. Esse investimento é tratado como estratégico. Isso porque impacta diretamente a apuração e a elucidação de ocorrências, especialmente nos casos que dependem de exames laboratoriais e da preservação correta de vestígios.

Modernização da Polícia Científica

Foi contratado um serviço especializado para a manutenção do Analisador Automático de DNA (ABI PRISM® 3500 Genetic Analyzers), instalado no Instituto de Análises Laboratoriais Forenses (IALF). O contrato, no valor de R$ 145.735,93, foi registrado como essencial para manter a continuidade e a precisão dos exames de genética forense. Tais exames costumam ser decisivos para sustentar investigações e instruções de inquéritos.

Além da manutenção, a estrutura física dos institutos também entra no pacote com novos equipamentos voltados à guarda e à preservação de materiais. Foram adquiridas 19 unidades de cofres (modelo padrão especial SNSP), somando R$ 62.700,00. Além disso, foram custeados quatro freezers científicos da marca Elber, ao custo de R$ 66.816,00. O objetivo é garantir o armazenamento adequado de amostras biológicas e outros itens sensíveis ligados ao trabalho pericial.

Investimentos no Corpo de Bombeiros Militar

O Corpo de Bombeiros Militar também aparece entre os contemplados. Pelo Contrato nº 136/2025, firmado com a empresa Licite Saúde, foi prevista a aquisição de materiais correlatos. O foco está em insumos médico-hospitalares usados em atendimentos de resgate e emergência. Assim, a lógica do pacote não se limita ao policiamento, mas alcança também a resposta rápida em ocorrências.

Manutenção e Conservação de Equipamentos

Por fim, a Sejusp incluiu despesas para manutenção, conservação e reparo de veículos, máquinas e equipamentos. Com isso, o governo mira a disponibilidade da frota em serviço. Isso é importante, já que a capacidade de atendimento depende não só de equipamentos, mas também de viaturas e estruturas operacionais funcionando com regularidade.

As informações constam nos Extratos de Contratos da Sejusp, publicados no Diário Oficial Eletrônico nº 12.032, de 22 de dezembro de 2025.