Sejusp não confirma pedidos de transferências de delegadas da Deam

Política em destaque

Declaração de guerra

A política brasileira já começou a pegar fogo com a denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, por tentativa de Golpe de Estado. As redes sociais estão com enxurradas de postagens em defesa do ex-presidente. A denúncia não foi surpresa. Era esperado que mais cedo ou mais tarde, Bolsonaro seria colocado […]