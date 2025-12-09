Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Seleção com 191 vagas temporárias para Auxiliar de Controle e Acesso Predial é aberta na Rede Municipal de Ensino

Arthur Ayres

Processo seletivo oferece 191 vagas para Auxiliar de Controle e Acesso Predial em escolas da Rede Municipal de Ensino - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Processo seletivo oferece 191 vagas para Auxiliar de Controle e Acesso Predial em escolas da Rede Municipal de Ensino - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

O edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 191 Auxiliares de Controle e Acesso Predial, que atuarão em unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) foi publicado nesta terça-feria (9) pela Prefeitura de Campo Grande. As vagas atendem demanda emergencial da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e têm remuneração bruta mensal de R$ 1.518,00, com contratos válidos por 12 meses.

Segundo o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 9 e 14 de dezembro de 2025, no site da Prefeitura. Para participar, o candidato precisa preencher a ficha eletrônica com CPF próprio, e-mail e senha, sendo vedada qualquer inscrição fora do prazo ou de forma condicional.

Além da inscrição online, o candidato deve enviar no mesmo período, de 9 a 14 de dezembro, os documentos da Prova de Títulos, em PDF, para o e-mail: [email protected]
A documentação será avaliada pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), responsável pela pontuação.

A seleção será realizada exclusivamente por meio de pontuação de títulos, considerando qualificação e experiência profissional compatíveis com a função. Estágios, monitorias e atividades voluntárias não serão válidos como comprovação. A falta de documentos obrigatórios ou o envio inadequado pode resultar em eliminação.

Para concorrer, é necessário ser alfabetizado, requisito mínimo estabelecido pelo edital. A carga horária será de 12×36 horas, em escala definida por cada unidade escolar.

Notícias Relacionadas

O edital prevê reserva de vagas para garantir inclusão e representatividade:

  • 10% para candidatos negros
  • 5% para pessoas com deficiência (PcD)
  • 5% para indígenas

Cada categoria exige documentação comprobatória específica, incluindo laudo médico (PcD), autodeclaração (negros) e documentos oficiais acompanhados de declaração de liderança indígena.

Funções do cargo

Entre as atribuições do Auxiliar de Controle e Acesso Predial estão: recepcionar e controlar a entrada de pessoas nas escolas; zelar pela segurança e conservação das unidades; comunicar irregularidades à direção; acompanhar o funcionamento dos ambientes; e atuar preventivamente em situações emergenciais, sempre sem exercer poder de polícia.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos