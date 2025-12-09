Seleção com 191 vagas temporárias para Auxiliar de Controle e Acesso Predial é aberta na Rede Municipal de Ensino

O edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 191 Auxiliares de Controle e Acesso Predial, que atuarão em unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) foi publicado nesta terça-feria (9) pela Prefeitura de Campo Grande. As vagas atendem demanda emergencial da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e têm remuneração bruta mensal de R$ 1.518,00, com contratos válidos por 12 meses.

Segundo o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 9 e 14 de dezembro de 2025, no site da Prefeitura. Para participar, o candidato precisa preencher a ficha eletrônica com CPF próprio, e-mail e senha, sendo vedada qualquer inscrição fora do prazo ou de forma condicional.

Além da inscrição online, o candidato deve enviar no mesmo período, de 9 a 14 de dezembro, os documentos da Prova de Títulos, em PDF, para o e-mail: [email protected]

A documentação será avaliada pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), responsável pela pontuação.

A seleção será realizada exclusivamente por meio de pontuação de títulos, considerando qualificação e experiência profissional compatíveis com a função. Estágios, monitorias e atividades voluntárias não serão válidos como comprovação. A falta de documentos obrigatórios ou o envio inadequado pode resultar em eliminação.

Para concorrer, é necessário ser alfabetizado, requisito mínimo estabelecido pelo edital. A carga horária será de 12×36 horas, em escala definida por cada unidade escolar.