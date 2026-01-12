Seletiva para motoristas de ônibus urbano oferece vagas em Ribas do Rio Pardo

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) abre nesta quarta-feira (14) seleção para motoristas de ônibus urbano que atuarão no fretamento de trabalhadores da empresa Suzano e na área florestal, em Ribas do Rio Pardo. Embora as vagas sejam para o município, a seletiva será realizada na sede da Funtrab em Campo Grande, com atendimento das 8h às 16h30, por ordem de chegada.
Ao todo, 10 vagas estão disponíveis. Durante o dia, os candidatos passarão por entrevistas e testes práticos de condução, realizados de hora em hora em ônibus da própria empresa.
Remuneração e benefícios
O cargo oferece salário de R$ 2.276,27, além de alojamento, seguro de vida, refeição na empresa, vale-alimentação e cobertura de seguro de vida. A oportunidade é voltada para profissionais com experiência na área e qualificação adequada.
Requisitos para participação
Os interessados devem comparecer à Funtrab com:
- Documentos pessoais;
- Carteira de Trabalho Digital;
- Currículo ou resumo das experiências profissionais na área;
- CNH categoria “D” ou “E”;
- Certificação de Transporte Coletivo de Passageiros.
Importância da seletiva
A diretora de Relações de Emprego e Atendimento ao Trabalhador da Funtrab, Brenda Costa, destaca que a iniciativa facilita o contato direto entre empresa e trabalhador.
“Essa seletiva agiliza o processo de contratação e amplia as chances de quem já tem experiência na área. É uma oportunidade concreta para quem busca recolocação no mercado de trabalho”, afirma.
Orientações finais
A Funtrab reforça que os candidatos devem chegar cedo, pois o atendimento será feito por ordem de chegada e as vagas são limitadas. A ação representa uma forma de aproximar profissionais capacitados às oportunidades disponíveis, contribuindo para o fortalecimento do setor de transporte e da empregabilidade local.