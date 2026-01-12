Seletiva para motoristas de ônibus urbano oferece vagas em Ribas do Rio Pardo

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) abre nesta quarta-feira (14) seleção para motoristas de ônibus urbano que atuarão no fretamento de trabalhadores da empresa Suzano e na área florestal, em Ribas do Rio Pardo. Embora as vagas sejam para o município, a seletiva será realizada na sede da Funtrab em Campo Grande, com atendimento das 8h às 16h30, por ordem de chegada.

Ao todo, 10 vagas estão disponíveis. Durante o dia, os candidatos passarão por entrevistas e testes práticos de condução, realizados de hora em hora em ônibus da própria empresa.

Remuneração e benefícios

O cargo oferece salário de R$ 2.276,27, além de alojamento, seguro de vida, refeição na empresa, vale-alimentação e cobertura de seguro de vida. A oportunidade é voltada para profissionais com experiência na área e qualificação adequada.

Requisitos para participação

Os interessados devem comparecer à Funtrab com: