Selo "Bom Condutor" dá 10% de desconto em taxas de serviço do Detran-MS

Motoristas com o selo “Bom Condutor”, ou seja, que tenham boa conduta no trânsito, podem obter 10% de desconto nas taxas de serviço do Detran-MS, como renovação, adição e mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para ter direito ao desconto, o condutor deve estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e não possuir infrações nos últimos 12 meses.

Além dos descontos em serviços da CNH, o motorista com bom histórico de condução pode obter isenções de taxas, condições diferenciadas para locação de veículos, tarifas de pedágio e estacionamento, entre outros benefícios.

Para se registrar no RNPC, o motorista deve acessar o Portal Gov.br e cadastrar seus dados no Portal de Serviços da Senatran ou no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT).