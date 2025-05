Sem chuvas, MS tem máximas acima de 30°C nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (7), o tempo segue estável e seco em Mato Grosso do Sul devido à atuação de um bloqueio atmosférico, que impede a passagem da frente fria vinda do Sul do país, diminuindo as chances de chuvas e aumentando as temperaturas, segundo o Climatempo.

Campo Grande

Campo Grande não tem previsão de chuvas nesta quarta-feira, com máxima de 33°C e ventos que variam de intensidade fraca a moderada, com rajadas mais intensas no período da tarde.

Dourados

Os termômetros de Dourados atingem os 32°C nesta quarta-feira e o município não tem previsão de chuvas, apresentando ventos fracos e céu com poucas nuvens.

Costa Leste

Os termômetros de Três Lagoas atingem os 34°C, com poucas nuvens, ventos fracos e sem previsão de chuvas. Aparecida do Taboado e Paranaíba têm máxima de 33°C e também não têm previsão de chuvas para hoje.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes atingem os 36°C, com ventos fracos, poucas nuvens no céu e sem previsão de chuvas.

Pantanal

Corumbá também atinge os 36°C e não tem previsão de chuvas, apesar de ser o único município de Mato Grosso do Sul sob o alerta de perigo potencial de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com acúmulo de 30 milímetros e ventos de até 60 quilômetros por hora.

Porto Murtinho tem ventos fracos e os termômetros atingem os 34°C, sem previsão de chuvas para esta quarta-feira.