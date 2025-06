Sem cortes, máquina pública vai parar, alerta Simone Tebet em Campo Grande

PROTAGONISMO

Bioparque Pantanal celebra inclusão no Dia do Orgulho Autista

O Dia do Orgulho Autista, celebrado nesta quarta-feira (18), foi marcado por relatos de transformação e pertencimento no Bioparque Pantanal, em Campo Grande (MS). Mais do que abrigar a maior biodiversidade aquática de água doce do mundo, o espaço se consolida como modelo de acessibilidade e inclusão no ambiente de trabalho. A história de Luís […]