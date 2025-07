Sem El Niño e La Niña, clima neutro exige atenção de produtores em MS

Com a colheita do milho segunda safra avançando em Mato Grosso do Sul, agricultores se preparam para iniciar o planejamento da safra de soja 2025/2026 sob um cenário de incerteza climática.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) aponta 56% de probabilidade de neutralidade do fenômeno El Niño–Oscilação Sul (ENOS) entre agosto e outubro, o que pode afetar o calendário de operações agrícolas.

Sem a atuação dos fenômenos El Niño ou La Niña sobre o Oceano Pacífico Equatorial, a expectativa é de que as chuvas fiquem próximas à média histórica. No entanto, a neutralidade climática aumenta a variabilidade nos volumes de precipitação e nas temperaturas, exigindo maior cautela dos produtores.

“É muito importante que o produtor rural fique atento às previsões climáticas de curto prazo e realize o planejamento de suas operações a partir disso”, orienta o assessor técnico da Aprosoja/MS, Flávio Aguena, .

Segundo ele, a variabilidade climática dentro do estado pode trazer desafios logísticos distintos entre as regiões.

A meteorologista Valesca Fernandes, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), alerta que o ENOS não é o único fator de influência. “Outras oscilações atmosféricas, como a Oscilação de Madden-Julian (OMJ) e a Oscilação Antártica (AAO), também podem alterar o padrão de chuvas no estado”, explica.

Temperaturas acima da média

Modelos climáticos do serviço europeu Copernicus indicam tendência de temperaturas acima da média histórica no trimestre agosto-setembro-outubro em Mato Grosso do Sul. A condição pode favorecer a formação de períodos secos, especialmente na ausência de nuvens. Ainda assim, o risco de frentes frias típicas do inverno não está descartado.

Entenda o ENOS

O fenômeno El Niño–Oscilação Sul influencia o clima global e possui três fases:

El Niño: aquecimento persistente do Pacífico, aumenta chuvas e calor.

aquecimento persistente do Pacífico, aumenta chuvas e calor. La Niña: resfriamento das águas, reduz chuvas e causa instabilidade.

resfriamento das águas, reduz chuvas e causa instabilidade. Neutralidade: ausência de aquecimento ou resfriamento, com padrão menos previsível.

Para acessar a previsão completa do Cemtec clique aqui.

*Com informações da Aprosoja/MS