Semáforo vai ser instalado no cruzamento da Barão com a Padre João Crippa

Um semáforo no cruzamento da Barão e Padre João Crippa deve começar a funcionar em breve para organizar o tráfego em um dos pontos de maior movimento da região central de Campo Grande.

A instalação do equipamento está em fase final e a liberação depende da sincronização com os demais sinais da via.

O conjunto semafórico terá três tempos e vai ordenar o fluxo nos dois sentidos da Rua Barão de Melgaço, que após a Rua Padre João Crippa passa a ser mão dupla, além de disciplinar o acesso à própria João Crippa.

Luiz Henrique trabalha em um lava-jato na esquina das duas ruas – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Quem circula diariamente pelo trecho avalia a novidade como necessária. Luiz Henrique Justino, de 33 anos, que trabalha em um lava-jato na esquina do cruzamento, afirma que a medida deve aliviar a rotina.

“Esse semáforo vai ajudar bastante. Nos horários de pico, principalmente pela manhã, o movimento é grande e com a sinalização o trânsito deve ficar mais organizado”, disse.

*Com informações da Prefeitura de CG