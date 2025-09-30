Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRÂNSITO

Semáforo vai ser instalado no cruzamento da Barão com a Padre João Crippa

Sinalização busca organizar o tráfego em trecho movimentado do Centro

Fernando de Carvalho

Sinalização busca organizar o tráfego em trecho movimentado do Centro - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Sinalização busca organizar o tráfego em trecho movimentado do Centro - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Um semáforo no cruzamento da Barão e Padre João Crippa deve começar a funcionar em breve para organizar o tráfego em um dos pontos de maior movimento da região central de Campo Grande.

A instalação do equipamento está em fase final e a liberação depende da sincronização com os demais sinais da via.

O conjunto semafórico terá três tempos e vai ordenar o fluxo nos dois sentidos da Rua Barão de Melgaço, que após a Rua Padre João Crippa passa a ser mão dupla, além de disciplinar o acesso à própria João Crippa.

Luiz Henrique trabalha em um lava-jato na esquina das duas ruas – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Quem circula diariamente pelo trecho avalia a novidade como necessária. Luiz Henrique Justino, de 33 anos, que trabalha em um lava-jato na esquina do cruzamento, afirma que a medida deve aliviar a rotina.

“Esse semáforo vai ajudar bastante. Nos horários de pico, principalmente pela manhã, o movimento é grande e com a sinalização o trânsito deve ficar mais organizado”, disse.

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos