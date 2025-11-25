Semáforos novos na Guaicurus buscam reduzir riscos em cruzamentos movimentados

A região sul de Campo Grande passa por mudanças na mobilidade a partir desta terça-feira (25) com a instalação de semáforos em dois cruzamentos da Avenida Guaicurus, nos entroncamentos com a Rua da Divisão e com a Rua dos Gonçalves, para aliviar a lentidão e aumentar a segurança no tráfego.

A área do Anhanduizinho registra forte expansão imobiliária há alguns anos e os novos conjuntos residenciais elevaram o fluxo diário de veículos, criando pontos críticos de congestionamento e risco de acidentes. As adequações viárias chegam como resposta à pressão provocada pelo crescimento urbano acelerado

Nesse pacote entram melhorias geométricas, nova sinalização, dispositivos de segurança e aumento da capacidade das vias para evitar que o impacto recaia sobre quem já vive no entorno

A intervenção na Guaicurus atende à demanda antiga de motoristas e moradores e busca organizar a circulação em uma das principais ligações entre bairros populosos da capital, com tráfego intenso durante todo o dia.