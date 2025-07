Semana começa com friozinho e risco de tempestade em MS

Nesta segunda-feira (28), uma frente fria, associada a um ciclone extratropical, derruba as temperaturas pela manhã e à noite, mas nada muito intenso. Segundo o meteorologista da Uniderp Natálio Abrão este cenário segue até quarta-feira (30).

O estado também está sob alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com chuvas de até 30 milímetros por hora, ventos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo.

Campo Grande

Em Campo Grande, a máxima é de 34°C, com tempo nublado e chuvas isoladas pela tarde.

Dourados e Ponta Porã

Em Dourados, os termômetros marcam 32°C, com muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva isolada á tarde. Ponta Porã tem cenário parecido, mas a máxima é de 33°C e as chuvas acompanham ventos moderados.

Costa Leste

Três Lagoas e Paranaíba atingem os 34°C e Aparecida do Taboado tem máxima de 33°C; os três municípios do Leste têm poucas nuvens e ventos fracos ao longo do dia.

Costa Norte

Na região Norte, o calor é mais intenso: Coxim atinge 37°C, com chuvas isoladas à tarde. Em Sonora, a máxima é de 38°C, com poucas nuvens e sem previsão de chuva — mesmo cenário em Pedro Gomes, que marca 37°C.

Pantanal

No Pantanal, os termômetros de Porto Murtinho chegam aos 36°C, com chuvas isoladas e ventos moderados à tarde. Em Corumbá, a máxima é de 37°C, também com pancadas isoladas à tarde.