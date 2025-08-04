Semana começa com mais de 2,2 mil vagas disponíveis na Capital

Campo Grande começa a semana com 2.288 vagas oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). Nesta segunda-feira (4), 138 funções que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência estão disponíveis.

Entre os destaques estão vagas como atendente de lanchonete (51), consultor de vendas (28), desossador (100) e operador de caixa (284). Confira todas as vagas aqui.

Há também 33 vagas temporárias para auxiliar de logística e uma vaga temporária para cumim.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, empacotador e auxiliar de linha de produção.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.