Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADES

Semana começa com mais de 2,2 mil vagas disponíveis na Capital

Além das vagas regulares, a Funsat oferece oportunidades para o público PcD e vagas temporárias

Ana Lorena Franco

Entre os destaques estão vagas para operador de caixa, desossador e consultor de vendas - Foto: Arquivo RCN67
Entre os destaques estão vagas para operador de caixa, desossador e consultor de vendas - Foto: Arquivo RCN67

Campo Grande começa a semana com 2.288 vagas oferecidas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). Nesta segunda-feira (4), 138 funções que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência estão disponíveis. 

Entre os destaques estão vagas como atendente de lanchonete (51), consultor de vendas (28), desossador (100) e operador de caixa (284). Confira todas as vagas aqui.

Há também 33 vagas temporárias para auxiliar de logística e uma vaga temporária para cumim. 

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem dez vagas disponíveis em vagas como agente de saneamento, empacotador e auxiliar de linha de produção. 

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos