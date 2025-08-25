Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa com pancadas de chuva e temperaturas amenas em MS

Climatempo prevê rajadas de até 70 km/h e chuvas isoladas em diversas regiões do estado

Ana Lorena Franco

Instabilidade causada por frente fria deve seguir até quarta-feira (25) - Foto: Arquivo RCN67
Instabilidade causada por frente fria deve seguir até quarta-feira (25) - Foto: Arquivo RCN67

A frente fria, somada a um cavado meteorológico, traz chuvas para Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira (25). Segundo o Climatempo, o estado deve registrar pancadas moderadas a fortes, com ventos de até 70 quilômetros por hora e temperaturas mais amenas. O tempo instável deve permanecer até quarta-feira (27).

Campo Grande

A máxima em Campo Grande deve ser de 27°C, com ventos fracos a moderados e rajadas mais intensas de forma pontual. O céu fica nublado, mas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva.

Dourados

Dourados está sob alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com possibilidade de acumulado de até 30 milímetros. O município atinge os 23°C e há chance de chuva isolada em todos os períodos do dia, com ventos moderados à tarde.

Costa Leste

Três Lagoas tem ventos fracos e céu nublado em todos os períodos desta segunda-feira, com máxima de 30°C. Aparecida do Taboado registra baixa nebulosidade nesta manhã, mas o céu fica nublado nos demais períodos; não há previsão de chuva, e a máxima é de 33°C.

Costa Norte

Coxim e Pedro Gomes registram máxima de 29°C, e Sonora chega a 32°C. Nos três municípios do norte há ventos fracos e variação de nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

Pantanal

Corumbá tem chuva isolada pela manhã e à noite, além de céu encoberto e ventos moderados no período vespertino, com máxima de 28°C. Em Porto Murtinho, a máxima é de 20°C, com pancadas de chuva e trovoadas pela manhã e chuva isolada nos demais períodos.

