Semana começa com quase duas mil vagas de emprego na Capital

A semana começa com quase duas mil vagas para quem procura uma oportunidade de trabalho em Campo Grande. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.926 vagas, em 202 empresas. Entre as opções, a maioria não exige experiência.

Entre as vagas disponibilizadas estão: açougueiro (14 vagas), ajudante de eletricista (7 vagas), alimentador de linha de produção (10 vagas), apontador de obras (1 vaga), atendente de lojas (43 vagas), atendente de padaria (23 vagas), auxiliar administrativo (5 vagas), auxiliar de cozinha (19 vagas), auxiliar de linha de produção (68 vagas). Confira todas as vagas aqui.

Além dessas opções, há 15 vagas destinadas ao público PcD (Pessoa com Deficiência). Assistente administrativo (1), atendente de lojas (2), repositor de mercadorias (2), e 10 oportunidades para operador de Telemarketing Ativo e Receptivo.

Para os interessados, o atendimento na Funsat ocorre das 7h às 17h. Para realizar o cadastro de candidatura é necessário comparecer com documentos pessoais com foto e levar a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), física ou digital. A sede da Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.