Semana começa com tempo ensolarado e seco em MS

O tempo fica firme, com muito calor e ar seco nesta segunda-feira, sem previsão de chuva para Mato Grosso do Sul. Segundo o Climatempo, a umidade fica abaixo dos 30% no norte do estado.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 30°C, com ventos fracos e céu nublado à tarde.

Dourados e Ponta Porã

Dourados e Ponta Porã atingem os 27°C, ambos com variação de nebulosidade ao longo do dia, mas o tempo permanece seco, com ventos fracos.

Costa Leste

Três Lagoas tem máxima de 29°C, com muitas nuvens pela manhã e à noite, mas sem previsão de chuva. A máxima em Aparecida do Taboado é de 28°C, com poucas nuvens pela manhã e ventos fracos.

Costa Norte

Coxim e Sonora atingem os 32°C, e Pedro Gomes tem máxima de 30°C; todos sem previsão de chuva e com poucas nuvens no céu.

Pantanal

No Pantanal, os termômetros de Corumbá e Porto Murtinho marcam 32°C, com tempo limpo, firme e ventos fracos.