Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ECONOMIA

Semana de Educação Financeira passa a integrar calendário oficial de Campo Grande

Iniciativa busca incentivar o planejamento financeiro e o consumo consciente

Ana Lorena Franco

Evento acontecerá anualmente - Reprodução/Agência Brasil
Evento acontecerá anualmente - Reprodução/Agência Brasil

Campo Grande terá, todos os anos, uma semana voltada à conscientização sobre o uso do dinheiro e o planejamento financeiro. A Semana Campo-Grandense da Educação Financeira foi instituída por lei municipal e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30), e será realizada anualmente na semana que antecede o dia 9 de setembro, entrando para o calendário oficial da cidade.

A iniciativa tem como meta despertar o interesse da população por temas ligados à economia pessoal e incentivar o desenvolvimento de uma relação mais equilibrada com o dinheiro, além de estimular o consumo consciente e aproximar a comunidade de ferramentas e informações que possam ajudar na organização das finanças do dia a dia.

Palestras, fóruns, conferências e eventos serão abertos à população, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, com objetivo de debater estratégias para o fortalecimento da economia local.

A lei ainda autoriza o poder público municipal a firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que atuem em áreas como educação financeira, sistema financeiro e direito econômico. As ações poderão ser implementadas conforme a disponibilidade orçamentária do município

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Incineração de drogas com fiscalização técnica em Batayporã

GUERRA CONTRA AS DROGAS!

Polícia Civil incinera 4 toneladas de drogas em Batayporã

A Delegacia de Batayporã realizou, nesta quarta-feira (29), a incineração de aproximadamente quatro toneladas de entorpecentes apreendidos em operações policiais. Ao longo da ação, foram reunidas equipes da unidade, além de peritos e representantes de órgãos de controle. Isso reforçou a transparência e a segurança do processo. Como resultado, o material ilícito foi definitivamente inutilizado. […]