Semana de Educação Financeira passa a integrar calendário oficial de Campo Grande

Campo Grande terá, todos os anos, uma semana voltada à conscientização sobre o uso do dinheiro e o planejamento financeiro. A Semana Campo-Grandense da Educação Financeira foi instituída por lei municipal e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30), e será realizada anualmente na semana que antecede o dia 9 de setembro, entrando para o calendário oficial da cidade.

A iniciativa tem como meta despertar o interesse da população por temas ligados à economia pessoal e incentivar o desenvolvimento de uma relação mais equilibrada com o dinheiro, além de estimular o consumo consciente e aproximar a comunidade de ferramentas e informações que possam ajudar na organização das finanças do dia a dia.

Palestras, fóruns, conferências e eventos serão abertos à população, tanto para pessoas físicas quanto para empresas, com objetivo de debater estratégias para o fortalecimento da economia local.

A lei ainda autoriza o poder público municipal a firmar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos que atuem em áreas como educação financeira, sistema financeiro e direito econômico. As ações poderão ser implementadas conforme a disponibilidade orçamentária do município