Semana Lixo Zero da UFMS promove conscientização e entrega voluntária de resíduos

A quarta edição da Semana Lixo Zero da UFMS começa na segunda-feira (26), com atividades em todos os campi e entrega voluntária de resíduos sólidos. A iniciativa já deu a destinação correta para mais de 750 kg de lixo eletrônico em anos anteriores.

“A Semana Lixo Zero é uma ação estratégica e educativa que vai muito além da destinação correta de resíduos. Para nós, ela representa uma oportunidade de promover a consciência ambiental, o engajamento cidadão e a responsabilidade coletiva dentro e fora da Universidade”, avalia a pró-reitora de Cidadania e Sustentabilidade, Vivina Sol.

Para diretor de Sustentabilidade, Leonardo Chaves, as expectativas para a edição 2025 são bastante positivas. “Ampliamos o diálogo com os campi e fortalecemos parcerias locais, o que deve resultar em maior alcance e diversidade nas ações. Esperamos aumentar significativamente o número de participantes e também a quantidade de resíduos corretamente encaminhados para reciclagem ou descarte ambientalmente adequado.”

Ele também destaca a integração com o mês do Meio Ambiente e a campanha institucional Eu Respeito. “Isso nos permite somar forças e promover uma agenda mais ampla de sustentabilidade e cidadania. Esperamos que a comunidade universitária e a sociedade local se envolvam ativamente, tornando a Semana Lixo Zero UFMS 2025 um exemplo de mobilização e transformação”, salienta.

Outras atividades

Até o dia 6 de junho há uma extensa lista de atividades programadas para serem realizadas nos campi da UFMS. Nesta edição, um destaque é o Mutirão do Bem – Plogging na UFMS, uma ação colaborativa que propõe caminhadas ecológicas pelos campi e espaços públicos como praças e parques para recolher resíduos ao longo do trajeto.

A pró-reitora de Cidadania e Sustentabilidade, Vivina Sol, também destaca que a Semana Lixo Zero reforça os compromissos da UFMS com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização (ODS) das Nações Unidas.

A programação completa pode ser conferida clicando aqui.

*Com informações UFMS