Semana S debate inteligência artificial, inovação e futuro do trabalho em Campo Grande

Campo Grande recebe nesta sexta-feira (16) e sábado (17) a primeira edição da Semana S do Comércio, uma iniciativa que pretende apresentar à sociedade sul-mato-grossense o impacto e a relevância do setor de comércio e serviços, que responde por 75% dos empregos no estado e por dois terços da arrecadação local.

Gratuito e aberto ao público, o evento acontece no Senac Hub Academy e no Teatro Prosa do Sesc, com uma programação que une qualificação profissional, cultura, lazer e debates sobre o futuro do trabalho.

O presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo, destaca que o evento nasce com força simbólica e institucional. “É um marco para mostrar à sociedade e também aos nossos representantes políticos a força do nosso setor. Com o Sesc atuando na área social e o Senac na formação de profissionais, conseguimos mostrar uma atuação integrada que beneficia tanto os empresários quanto a comunidade em geral”, afirmou. A Semana S foi instituída por leis municipais e estaduais sancionadas neste ano.

Durante os dois dias, a expectativa é de reunir cerca de 2 mil pessoas, incluindo 22 caravanas vindas do interior do estado. Na sexta, o foco será o público empresarial. Já no sábado, as atividades são voltadas para a comunidade como um todo. Toda a programação é gratuita, mas as vagas são limitadas.

A diretora regional do Senac, Jordana Duenha, explica que o foco da instituição na Semana S é apresentar conteúdos atualizados e relevantes para o mercado. “Teremos quatro palestras magnas com temas como inteligência artificial, panorama econômico, transformação digital e autoconhecimento. Além disso, ofereceremos oficinas nas áreas de saúde, tecnologia da informação, beleza, turismo e sustentabilidade, com apoio da nossa carreta escola de gastronomia”, detalha.

O Sesc, por sua vez, assume a frente das atividades culturais e de bem-estar. “Vamos trazer um pouco de cada um dos nossos programas — cultura, lazer, assistência, saúde e educação — para mostrar como contribuímos com a transformação social e a qualidade de vida da população”, afirma Vitor Mello, diretor regional do Sesc-MS.

O evento será encerrado com show da cantora Patrícia&Adriana, no sábado à noite.

Além das palestras e oficinas, duas mesas-redondas também compõem a programação: uma na sexta-feira, debatendo os impactos da Rota Bioceânica para o comércio e serviços; e outra no sábado, discutindo inovação, carreiras e mercado de trabalho.

Os sindicatos patronais também terão presença ativa, promovendo oficinas e orientações empresariais. “É uma oportunidade para que empreendedores esclareçam dúvidas sobre questões práticas, como negociações coletivas e desafios do dia a dia das empresas”, reforça Mello.

A programação completa e o link para inscrições estão disponíveis nos sites oficiais do Sesc e da Fecomércio-MS. A organização reforça que, apesar da gratuidade, é importante garantir vaga com antecedência. “Queremos que todos participem, mas com conforto e segurança”, finaliza Jordana.