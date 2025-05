Semana S reúne capacitação e cultura em Campo Grande com entrada franca

Campo Grande será a única cidade de Mato Grosso do Sul a sediar, nos dias 16 e 17 de maio, a Semana S — evento nacional promovido pelas instituições do Sistema Comércio. A programação reunirá oficinas, palestras, workshops e atrações culturais, com entrada gratuita, no Senac Hub Academy e no Sesc Teatro Prosa.

Durante entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande, o diretor-regional do Sesc MS, Vitor Mello, e a gerente de comunicação do Sesc MS, Camilla Barbieri, explicaram que o evento tem como objetivo apresentar ao público — especialmente empresários, empreendedores e trabalhadores do comércio — as oportunidades e serviços oferecidos pelas entidades ligadas ao setor: Sesc, Senac, Federação do Comércio e sindicatos empresariais.

“O evento é uma vitrine do que essas instituições fazem pelo desenvolvimento profissional, pela qualidade de vida das pessoas e pela representação dos interesses do comércio”, destacou Mello.

Vitor Mello nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Gerson Wassouf/Portal RCN67

Palestras, oficinas e cultura

A programação começa na sexta-feira (16), às 14h, com oficinas nas áreas de gastronomia, beleza, gestão e informática. À noite, o público poderá assistir a palestras com nomes conhecidos como o economista Samy Dana, o especialista em inovação Tony Ventura e o comunicador Rafael Cortez.

No sábado (17), as atividades seguem no mesmo horário, com mais oficinas e atrações culturais, incluindo apresentações artísticas e programação infantil.

O encerramento será marcado por um show da dupla Patrícia & Adriana, no Teatro Prosa.

Camilla Barbieri ressaltou que todas as atividades são gratuitas, mas exigem inscrição prévia. “As pessoas podem se inscrever pelo site www.fecomercio-ms.com.br/semana-s ou pelas redes sociais do Sesc, Senac e Fecomércio. Lá está disponível toda a programação”, disse.

Camilla Barbieri nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Gerson Wassouf/Portal RCN67

Qualificação como ferramenta de acesso

Além da programação especial, os organizadores destacaram que a Semana S também serve para aproximar a população dos serviços oferecidos ao longo do ano. “Quem participa entende melhor o que oferecemos e pode continuar aproveitando depois. O conhecimento amplia as possibilidades de ingresso ou crescimento no mercado de trabalho”, reforçou Vitor Mello.

O evento é voltado tanto ao público em geral quanto a quem já atua no setor de comércio e serviços, oferecendo uma oportunidade de atualização, troca de experiências e formação continuada.

Entrevista foi realizada durante o programa Manhã da Massa – Foto: Gerson Wassouf/Portal RCN67

Confira a entrevista na íntegra: