Semed abre prazo para matrículas de novos alunos da Reme para 2026 em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande abriu nesta terça-feira (21), o período de solicitação de matrículas para novos alunos do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino, com foco no ano letivo de 2026, e os pedidos de vaga devem ser feitos exclusivamente pelo site oficial, que concentra todo o processo inicial de inscrição

A etapa atende estudantes que ainda não integram a rede municipal e também alunos que perderam o prazo de rematrícula, sendo indispensável o preenchimento correto dos dados cadastrais e a indicação de um e-mail válido, utilizado pela Semed para o envio de protocolos, avisos e informações sobre a designação da unidade escolar.

Após a indicação da escola pelo sistema, pais ou responsáveis precisam comparecer presencialmente à unidade para efetivar a matrícula, levando documentos originais e cópias do aluno e dos responsáveis, comprovante de residência e, para estudantes a partir do 1º ano, documento que comprove a escolaridade anterior, respeitando o horário de atendimento das secretarias escolares, que ocorre até as 13h.

Processo de matrícula e confirmação da vaga

A Semed destaca que a vaga somente se confirma após a assinatura do requerimento físico na escola, etapa considerada obrigatória para garantir o ingresso do estudante na rede municipal em 2026, e reforça que o cumprimento dos prazos assegura a organização do atendimento e o acesso democrático às vagas

A secretaria orienta as famílias a ficarem atentas a tentativas de golpe, já que a comunicação oficial ocorre apenas por e-mail e pelo site institucional, com acesso mediante login e senha, e lembra que todo o processo é gratuito, desde a inscrição online até a confirmação presencial, sendo possível buscar apoio na Central Municipal de Matrículas pelo telefone 0800 615 1515 ou na sede da Semed em caso de dificuldades.

Matrículas nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs)

No caso das Escolas Municipais de Educação Infantil, que atendem crianças de até cinco anos, o processo segue critérios próprios e disponibilizou mais de 5.700 vagas, porém a inscrição no sistema representa apenas a primeira etapa e não garante automaticamente o ingresso da criança na rede.

A segunda lista de designação das EMEIs foi publicada nesta terça-feira (21) e os responsáveis devem comparecer à unidade indicada até o dia 30 de janeiro de 2026 para não perder a vaga, que será repassada aos candidatos da lista de espera em caso de ausência, reforçando a necessidade de atenção ao cronograma divulgado pela Semed.