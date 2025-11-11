Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EVENTO

Seminário Estadual da Guavira é realizado nesta semana em Campo Grande

A oitava edição tem foco em Bioeconomia e Mudanças Climáticas

Arthur Ayres

Evento anual é dedicado à valorização do fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação
Evento anual é dedicado à valorização do fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul - Foto: Divulgação

A oitava edição do Seminário Estadual da Guavira, é realizado nesta quinta (13) e sexta-feira (14) em Campo Grande. O evento anual é dedicado à valorização da guavira , fruto símbolo do Estado de Mato Grosso do Sul desde a promulgação da Lei Estadual Nº 5.082, em 7 de novembro de 2017.

O seminário promove um espaço de diálogo e incentivo ao uso sustentável da Guavira. Em áreas diversas, como gastronomia, turismo, cultura, pesquisa, inovação, produção artesanal, geração de renda comunitária, cooperativismo e extrativismo sustentável.

PROGRAMAÇÃO

No primeiro dia (13), a programação inclui a mesa de abertura, a apresentação de trabalhos e a realização dos painéis; “Mudanças Climáticas e impacto na Biodiversidade” e “Bioeconomia, um agente da inovação e conservação da biodiversidade”. No segundo e último dia (14), serão realizadas as oficinas de industrialização e processamento da guavira, seguida pelas de culinária, extratos e cosméticos e o dia de campo com informações sobre produção e cultivo. Também estão previstas a premiação do concurso “Guavira Sou Fã”, nas categorias foto e poesia, e a sessão “Brota Guavira”, dedicada à apresentação de trabalhos técnico-científicos.

Desde 2018, os seminários são realizados anualmente em formatos presenciais, virtuais e híbridos. A programação inclui atividades culturais, palestras técnico-científicas, grupos de discussão, exposições fotográficas e de banners, feiras com produtos da sociobiodiversidade, experiências gastronômicas com Guavira e dias de campo. Em 2025, o evento chega a 8ª edição, com foco em “Bioeconomia e Mudanças Climáticas: Cultivando biodiversidade e fortalecendo comunidades“.

O evento realizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Uniderp e Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de fortalecer a divulgação da Lei e fomentar ações que promovam a valorização e preservação da Guavira em Mato Grosso do Sul.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

