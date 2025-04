Seminário promove formação para educadores e familiares de autistas na Capital

Profissionais da educação, familiares e especialistas se reúnem neste sábado (5), em Campo Grande, para um seminário sobre inclusão escolar e estratégias de apoio a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Cidadania, contará com palestras de especialistas e será realizado no auditório de uma faculdade localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 845.

A programação tem como objetivo capacitar educadores e familiares para promover um ambiente escolar mais acolhedor e inclusivo. Entre os palestrantes estão a especialista em Educação e Reeducação Psicomotora, Rosália Cavalcanti, e o doutor em Psicologia Experimental, Rafael Augusto Silva, ambos com vasta experiência no tema.

Especialistas compartilharão experiências e técnicas

A programação tem início com a palestra “Estratégias Técnicas para uso em sala de aula”, ministrada por Rosália Cavalcanti. Especialista na área, Rosália é mãe de um jovem autista que evoluiu do nível 3 para o nível 1 de suporte e tem mais de 25 anos de experiência em sala de aula. Além disso, atua como mentora de 1.500 famílias, auxiliando no desenvolvimento educacional e social de crianças com TEA.

Já a segunda palestra do dia abordará “O manejo seguro do comportamento dos alunos com TEA”, com Rafael Augusto Silva, doutor e mestre em Psicologia Experimental. Professor na pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) do Instituto IEPSIS, Rafael também atua como consultor de clínicas e equipes profissionais em todo o país.

Para a subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, Malu Fernandes, a capacitação de profissionais é um dos caminhos fundamentais para a inclusão:

“A formação continuada para os profissionais da educação, da saúde e da assistência social é essencial para o desenvolvimento das pessoas com autismo e para garantir tranquilidade às famílias. O conhecimento das estratégias e possibilidades de evolução dos filhos é o caminho para a inclusão”, afirma.

Inscrição gratuita

O evento é gratuito, mas os interessados devem realizar a inscrição previamente por meio de um link disponibilizado pelos organizadores.

Confira a programação completa:

🕗 8h às 8h30 – Credenciamento

🎤 8h30 às 9h – Abertura

📚 9h às 12h – Palestra: “Estratégias Técnicas para uso em sala de aula”, com Rosália Cavalcanti

🍽️ 12h às 13h – Intervalo

🧠 13h às 16h – Palestra: “O manejo seguro do comportamento agressivo dos alunos com TEA nas escolas e nas famílias”, com Rafael Augusto Silva