Senadora Tereza Cristina usa o X para criticar arcabouço fiscal do "déficit zero"

A senadora Tereza Cristina usou o seu perfil no X, antigo twitter, para criticar o arcabouço fiscal desenhado pelo Goveno Federal em 2023.

Na publicação a senadora lembra que o resultado do “déficit zero” em 2026 é uma obra de ficção. Ainda de acordo ela, a exclusão do pagamento de precatórios e a nacessidade de gerar R$ 100 bilhões em receitas extras, mostra a falta de responsabilidade do atual governo.

Direto do X

Desde 2023, afirmo que o "arcabouço" fiscal não se sustentaria, pois elevava despesas sem garantia de receitas. O resultado está aí: o "déficit zero" previsto para o Orçamento de 2026 é uma ficção! Exclui o pagamento de precatórios e precisa buscar mais de R$ 100 bi em receitas… — Tereza Cristina (@TerezaCrisMS) April 16, 2025

O comentário da Senadora é uma resposta as informações que constam no Projeto de Lei e Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026, apresentado nesta quarta-feira (16).

As projeções que o documento taz, apontam que dos R$ 122,2 bilhões previstos para investimentos no País em 2027, R$ 56,5 bilhões já estão comprometidos com emendas parlamentares, deixando apenas R$ 65,7 bilhões para novo investimentos.

Apesar da arrecadação, os recursos previstos não serão suficientes: faltariam R$ 10,9 bilhões apenas para cumprir os pisos constitucionais nas áreas de saúde e educação. Isso significa que o governo ficará sem margem para despesas discricionárias. O entrave não está na ausência de dinheiro em caixa, mas na limitação imposta pelo arcabouço fiscal.

A perspectiva se torna ainda mais desafiadora nos anos seguintes. Para 2028, a estimativa de insuficiência fiscal é de R$ 87,3 bilhões. Em 2029, o rombo projetado salta para R$ 154,2 bilhões.