Senai abre seleção para 74 bolsas integrais em cursos de graduação em MS

Estudantes interessados em cursar o ensino superior de forma gratuita em Mato Grosso do Sul têm até o dia 23 de junho para se inscrever na prova de bolsas do Senai, que vai oferecer 74 vagas com 100% de desconto. A avaliação será aplicada no dia 28 de junho, de forma presencial.

As bolsas são destinadas aos cursos de Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Design de Interiores e Engenharia Elétrica, oferecidos nas faculdades Senai Campo Grande, Senai da Construção (também na capital) e Senai Dourados.

A proposta da seleção é ampliar o acesso à graduação em áreas ligadas ao setor industrial, consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico do estado.

Requisitos para participar

Para disputar uma das bolsas, os candidatos devem:

Ter ensino médio concluído até a matrícula;

Ter 17 anos ou mais;

Não estar matriculado em outra instituição com bolsa integral ou financiamento público;

Preencher corretamente o formulário de inscrição;

Comparecer no dia da prova presencial.

As inscrições devem ser feitas pelo site.

Como será a prova

A avaliação terá quatro horas de duração e será composta por 30 questões objetivas:

10 de Matemática

10 de Língua Portuguesa

10 de Atualidades

As bolsas serão destinadas aos candidatos com melhor desempenho na prova.

*Com informações da Fiems