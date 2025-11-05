Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Formação & Emprego no Agro

Senar MS abre 500 vagas gratuitas em cursos técnicos; aulas começam em fevereiro de 2026

Arthur Ayres e Adriano Hany

Formação técnica mira empregabilidade e aderência às cadeias do agro - Foto: Reprodução/ SENAR MS
Formação técnica mira empregabilidade e aderência às cadeias do agro - Foto: Reprodução/ SENAR MS

O Senar MS abriu inscrições para 500 vagas em cursos técnicos gratuitos em diversas cidades do estado. As formações abrangem agropecuária, agricultura, agronegócio, zootecnia, fruticultura, florestas e a novidade segurança do trabalho. Para profissionais já formados, há especialização técnica em sistemas de produção de ruminantes no Centro de Excelência em Campo Grande.

As modalidades incluem turmas presenciais e semipresenciais, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026. As inscrições seguem até 24 de novembro e são gratuitas. Além disso, o programa foca empregabilidade, conectando trilhas formativas às demandas reais do campo. Portanto, jovens, trabalhadores rurais e quem busca migração de carreira encontram caminhos de qualificação alinhados às cadeias produtivas.

Notícias Relacionadas

Agora, os interessados devem acessar o site indicado no anúncio e reunir documentos. Como resultado, a etapa de seleção e matrícula tende a priorizar perfil aderente e disponibilidade para as atividades práticas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Ministros de Brasil e Uruguai selam acordo sobre bioinsumos em conferência em Brasília

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Brasil e Uruguai firmam cooperação em bioinsumos para acelerar produtividade sustentável

A cooperação entre Brasil e Uruguai avançou um passo decisivo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro uruguaio Luis Alfredo Fratti Silveira assinaram um memorando de entendimento durante a Conferência de Ministros da Agricultura das Américas, em Brasília. O foco recai sobre políticas, produtos, processos e tecnologias de origem biológica, com a meta […]