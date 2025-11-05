Senar MS abre 500 vagas gratuitas em cursos técnicos; aulas começam em fevereiro de 2026

O Senar MS abriu inscrições para 500 vagas em cursos técnicos gratuitos em diversas cidades do estado. As formações abrangem agropecuária, agricultura, agronegócio, zootecnia, fruticultura, florestas e a novidade segurança do trabalho. Para profissionais já formados, há especialização técnica em sistemas de produção de ruminantes no Centro de Excelência em Campo Grande.

As modalidades incluem turmas presenciais e semipresenciais, com início das aulas previsto para fevereiro de 2026. As inscrições seguem até 24 de novembro e são gratuitas. Além disso, o programa foca empregabilidade, conectando trilhas formativas às demandas reais do campo. Portanto, jovens, trabalhadores rurais e quem busca migração de carreira encontram caminhos de qualificação alinhados às cadeias produtivas.