Processo seletivo do Senar/MS oferece vagas imediatas e cadastro reserva em Campo Grande

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso do Sul (Senar/MS) abriu inscrições para processo seletivo com vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva em Campo Grande. Os salários variam entre R$ 2.782 e R$ 9.535, além de benefícios.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet até segunda-feira (9). O processo seletivo será composto por análise curricular e documental, prova de conhecimentos e entrevista individual.

Vagas e áreas de atuação

O edital prevê contratação imediata para os cargos de Assistente de Eventos e Assistente de Marketing, ambos de nível médio. Também há oportunidade para Supervisor Regional, função que exige nível superior.

Já as vagas destinadas à formação de cadastro reserva são para Assistente de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), de nível médio, e Analista de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), de nível superior.

Vagas para contratação imediata:

Assistente de Eventos (Nível Médio);

Assistente de Marketing (Nível Médio);

Supervisor Regional (Nível Superior).

Vagas para cadastro reserva: