Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Processo seletivo do Senar/MS oferece vagas imediatas e cadastro reserva em Campo Grande

Inscrições seguem abertas até 9 de fevereiro e devem ser feitas pela internet.

Arthur Ayres

Senar abre processo seletivo com vagas e cadastro reserva para atuação em Campo Grande - Foto: Divulgação/Senar-MS
Senar abre processo seletivo com vagas e cadastro reserva para atuação em Campo Grande - Foto: Divulgação/Senar-MS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso do Sul (Senar/MS) abriu inscrições para processo seletivo com vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva em Campo Grande. Os salários variam entre R$ 2.782 e R$ 9.535, além de benefícios.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet até segunda-feira (9). O processo seletivo será composto por análise curricular e documental, prova de conhecimentos e entrevista individual.

Vagas e áreas de atuação

O edital prevê contratação imediata para os cargos de Assistente de Eventos e Assistente de Marketing, ambos de nível médio. Também há oportunidade para Supervisor Regional, função que exige nível superior.

Já as vagas destinadas à formação de cadastro reserva são para Assistente de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), de nível médio, e Analista de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), de nível superior.

Vagas para contratação imediata:

  • Assistente de Eventos (Nível Médio);
  • Assistente de Marketing (Nível Médio);
  • Supervisor Regional (Nível Superior).

Vagas para cadastro reserva:

Notícias Relacionadas

  • Assistente de Assistência Técnica e Gerencial (Nível Médio);
  • Analista de Assistência Técnica e Gerencial (Nível Superior).

A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais, em regime CLT. Além da remuneração, os contratados terão acesso a benefícios como vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, auxílio-creche e seguro de vida.

Inscrições

Para participar, o candidato precisa atender aos requisitos de escolaridade e experiência exigidos para cada cargo. Também é necessário anexar a documentação comprobatória no momento da inscrição.

As inscrições devem ser realizadas na plataforma online do Senar/MS até 9 de fevereiro, o edital completo pode ser encontrado na mesma página.

*Com informações do Senar/MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Monitoramento em tempo real da frota garante agilidade na entrega de alimentos às unidades da Rede de Assistência Social. - Foto: Reprodução / Divulgação

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tecnologia reduz custos e acelera entrega de alimentos na assistência social

A incorporação da tecnologia à rotina administrativa da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) tem promovido uma transformação silenciosa, porém estratégica, na forma como alimentos chegam às unidades da Rede de Assistência Social do município. Com mais de 40 equipamentos atendidos, entre Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Convivência de Idosos […]