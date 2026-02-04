Processo seletivo do Senar/MS oferece vagas imediatas e cadastro reserva em Campo Grande

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso do Sul (Senar/MS) abriu inscrições para processo seletivo com vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva em Campo Grande. Os salários variam entre R$ 2.782 e R$ 9.535, além de benefícios.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet até segunda-feira (9). O processo seletivo será composto por análise curricular e documental, prova de conhecimentos e entrevista individual.
Vagas e áreas de atuação
O edital prevê contratação imediata para os cargos de Assistente de Eventos e Assistente de Marketing, ambos de nível médio. Também há oportunidade para Supervisor Regional, função que exige nível superior.
Já as vagas destinadas à formação de cadastro reserva são para Assistente de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), de nível médio, e Analista de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), de nível superior.
Vagas para contratação imediata:
- Assistente de Eventos (Nível Médio);
- Assistente de Marketing (Nível Médio);
- Supervisor Regional (Nível Superior).
Vagas para cadastro reserva:
- Assistente de Assistência Técnica e Gerencial (Nível Médio);
- Analista de Assistência Técnica e Gerencial (Nível Superior).
A jornada de trabalho prevista é de 40 horas semanais, em regime CLT. Além da remuneração, os contratados terão acesso a benefícios como vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, auxílio-creche e seguro de vida.
Inscrições
Para participar, o candidato precisa atender aos requisitos de escolaridade e experiência exigidos para cada cargo. Também é necessário anexar a documentação comprobatória no momento da inscrição.
As inscrições devem ser realizadas na plataforma online do Senar/MS até 9 de fevereiro, o edital completo pode ser encontrado na mesma página.
*Com informações do Senar/MS