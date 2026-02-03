Senar oferece 35 cursos gratuitos on-line com certificação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) disponibiliza uma plataforma de Educação a Distância com 35 cursos gratuitos e com certificação. A iniciativa atende produtores, trabalhadores rurais e interessados no setor agropecuário, com acesso on-line e flexível.
Os cursos são organizados em sete áreas temáticas e permitem que o participante estude no próprio ritmo. O acesso pode ser feito a partir da propriedade rural, da cidade ou nos intervalos das atividades do dia a dia.
Segundo o coordenador Educacional de Formação Profissional Rural e Promoção Social do Senar/MS, Carlos Geraldo, a plataforma amplia o alcance da educação profissional.
“A Plataforma é uma ferramenta de ampliação do acesso à educação profissional rural. Ela permite levar conhecimento técnico, prático e atualizado, superando barreiras geográficas e de tempo, e reforçando nosso objetivo institucional de transformar vidas no agro por meio da educação”, destaca.
Ensino flexível e certificado
As capacitações são de autoaprendizagem e podem ser iniciadas imediatamente após a inscrição. O conteúdo utiliza linguagem acessível, recursos didáticos próprios do ensino a distância e avaliações para garantir a assimilação dos temas.
Após a conclusão e aprovação, o participante recebe certificado emitido pelo Senar/MS. Não há necessidade de formação de turmas, o que garante autonomia ao aluno na organização dos estudos.
Entre os cursos ofertados estão temas ligados à Agricultura de Precisão e Tecnologia, com conteúdos voltados à semeadura, pulverização, colheita e uso de sistemas de orientação por satélite. A área de Gestão, Liderança e Empreendedorismo aborda o planejamento e a profissionalização da empresa rural.
A plataforma também contempla cursos de Produção Vegetal e Pós-Colheita, Pecuária e Saúde Animal, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Normas, além de Ferramentas Digitais e Administrativas. Os conteúdos atendem desde o manejo técnico até noções de informática e uso de ferramentas digitais.
Confira as sete áreas temáticas dos cursos:
- Agricultura de Precisão e Tecnologia;
- Gestão, Liderança e Empreendedorismo;
- Produção Vegetal e Pós-Colheita;
- Pecuária e Saúde Animal;
- Sustentabilidade e Meio Ambiente;
- Segurança do Trabalho e Normas;
- Ferramentas Digitais e Administrativas.
Como Participar dos Cursos EaD Senar/MS
Para participar, o interessado deve acessar a plataforma EaD do Senar/MS, realizar um cadastro rápido e escolher o curso desejado. Como os cursos são autoinstrucionais, o início é imediato após a inscrição.
De acordo com o Senar/MS, a plataforma passa por atualizações constantes, com novos cursos em desenvolvimento ao longo do ano. As novidades podem ser acompanhadas pelo site oficial e pelas redes sociais da instituição.
*Com informações do Senar/MS