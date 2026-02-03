Senar oferece 35 cursos gratuitos on-line com certificação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) disponibiliza uma plataforma de Educação a Distância com 35 cursos gratuitos e com certificação. A iniciativa atende produtores, trabalhadores rurais e interessados no setor agropecuário, com acesso on-line e flexível.

Os cursos são organizados em sete áreas temáticas e permitem que o participante estude no próprio ritmo. O acesso pode ser feito a partir da propriedade rural, da cidade ou nos intervalos das atividades do dia a dia.

Segundo o coordenador Educacional de Formação Profissional Rural e Promoção Social do Senar/MS, Carlos Geraldo, a plataforma amplia o alcance da educação profissional.

“A Plataforma é uma ferramenta de ampliação do acesso à educação profissional rural. Ela permite levar conhecimento técnico, prático e atualizado, superando barreiras geográficas e de tempo, e reforçando nosso objetivo institucional de transformar vidas no agro por meio da educação”, destaca.

Ensino flexível e certificado

As capacitações são de autoaprendizagem e podem ser iniciadas imediatamente após a inscrição. O conteúdo utiliza linguagem acessível, recursos didáticos próprios do ensino a distância e avaliações para garantir a assimilação dos temas.

Após a conclusão e aprovação, o participante recebe certificado emitido pelo Senar/MS. Não há necessidade de formação de turmas, o que garante autonomia ao aluno na organização dos estudos.