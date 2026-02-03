Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EDUCAÇÃO NO CAMPO

Senar oferece 35 cursos gratuitos on-line com certificação

Capacitações são on-line, autoinstrucionais e adaptadas à rotina do produtor

Arthur Ayres

Plataforma EaD do Senar/MS oferece cursos gratuitos e certificados para o meio rural - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67
Plataforma EaD do Senar/MS oferece cursos gratuitos e certificados para o meio rural - Foto: Arthur Ayres/Portal RCN67

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul (Senar/MS) disponibiliza uma plataforma de Educação a Distância com 35 cursos gratuitos e com certificação. A iniciativa atende produtores, trabalhadores rurais e interessados no setor agropecuário, com acesso on-line e flexível.

Os cursos são organizados em sete áreas temáticas e permitem que o participante estude no próprio ritmo. O acesso pode ser feito a partir da propriedade rural, da cidade ou nos intervalos das atividades do dia a dia.

Segundo o coordenador Educacional de Formação Profissional Rural e Promoção Social do Senar/MS, Carlos Geraldo, a plataforma amplia o alcance da educação profissional.

“A Plataforma é uma ferramenta de ampliação do acesso à educação profissional rural. Ela permite levar conhecimento técnico, prático e atualizado, superando barreiras geográficas e de tempo, e reforçando nosso objetivo institucional de transformar vidas no agro por meio da educação”, destaca.

Ensino flexível e certificado

As capacitações são de autoaprendizagem e podem ser iniciadas imediatamente após a inscrição. O conteúdo utiliza linguagem acessível, recursos didáticos próprios do ensino a distância e avaliações para garantir a assimilação dos temas.

Após a conclusão e aprovação, o participante recebe certificado emitido pelo Senar/MS. Não há necessidade de formação de turmas, o que garante autonomia ao aluno na organização dos estudos.

Entre os cursos ofertados estão temas ligados à Agricultura de Precisão e Tecnologia, com conteúdos voltados à semeadura, pulverização, colheita e uso de sistemas de orientação por satélite. A área de Gestão, Liderança e Empreendedorismo aborda o planejamento e a profissionalização da empresa rural.

A plataforma também contempla cursos de Produção Vegetal e Pós-Colheita, Pecuária e Saúde Animal, Sustentabilidade e Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Normas, além de Ferramentas Digitais e Administrativas. Os conteúdos atendem desde o manejo técnico até noções de informática e uso de ferramentas digitais.

Confira as sete áreas temáticas dos cursos:

  • Agricultura de Precisão e Tecnologia;
  • Gestão, Liderança e Empreendedorismo;
  • Produção Vegetal e Pós-Colheita;
  • Pecuária e Saúde Animal;
  • Sustentabilidade e Meio Ambiente;
  • Segurança do Trabalho e Normas;
  • Ferramentas Digitais e Administrativas.

Como Participar dos Cursos EaD Senar/MS

Para participar, o interessado deve acessar a plataforma EaD do Senar/MS, realizar um cadastro rápido e escolher o curso desejado. Como os cursos são autoinstrucionais, o início é imediato após a inscrição.

De acordo com o Senar/MS, a plataforma passa por atualizações constantes, com novos cursos em desenvolvimento ao longo do ano. As novidades podem ser acompanhadas pelo site oficial e pelas redes sociais da instituição.

*Com informações do Senar/MS

