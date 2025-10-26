Sequestro em Campo Grande termina com vítima libertada e autor preso

A Polícia Civil confirmou que uma mulher de 25 anos foi vítima de sequestro em Campo Grande e permaneceu em cativeiro até ser localizada pelas equipes do Garras no Bairro Moreninha, neste sábado (25).

Desde a denúncia inicial, diligências foram deflagradas para encontrar a vítima, identificar os autores e interromper a extorsão em andamento. Além disso, o companheiro da jovem também foi alvo de ameaças enquanto os criminosos exigiam dinheiro pela libertação, mas o valor não foi pago.

A vítima foi encontrada no imóvel usado como cativeiro e foi libertada pelos policiais, após buscas contínuas iniciadas assim que o caso foi comunicado. Em seguida, o atendimento priorizou a segurança e a integridade da jovem. Conforme relato prestado à equipe, ela foi submetida a violência física e psicológica durante o período em que esteve sob domínio dos suspeitos.

Investigação e Resgate

Segundo a apuração policial, o grupo realizou ameaças frequentes ao casal para pressionar o pagamento do resgate. Contudo, apesar da escalada de intimidação, o valor exigido não chegou a ser transferido. Depois do resgate, informações repassadas pelas vítimas orientaram os investigadores até um homem de 34 anos, que estava com o celular utilizado para as ligações e mensagens de cobrança.

A partir dessa linha, os policiais avançaram na coleta de elementos e no mapeamento da atuação do grupo. Com isso, o trabalho em campo permitiu reunir objetos e indícios ligados à prática criminosa, fortalecendo a materialidade do caso.

Prisão e Continuidade das Investigações

Armas de fogo, aparelhos celulares e um veículo foram apreendidos na residência onde a vítima permaneceu em cativeiro, e o local foi periciado. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de extorsão mediante sequestro, posse de arma de fogo de uso restrito e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça. Por fim, as investigações seguem para identificar e prender os demais envolvidos, entre eles um possível integrante de facção criminosa que estaria foragido. A operação contou com o apoio da DEPCA, reforçando a integração entre as unidades especializadas.