Serviços eleitorais e judiciais chegam ao interior com retomada de atendimentos itinerantes

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retomou nesta semana os atendimentos itinerantes no interior do estado e abriu o calendário de 2026 por Alcinópolis e Figueirão. A ação começou nos dias 19 e 20 em Alcinópolis e segue em Figueirão entre os dias 22 e 23, com serviços eleitorais oferecidos durante todo o dia.

Em Figueirão, a estrutura foi montada em frente à Igreja Católica Matriz, com horário das 8h às 17h. Os atendimentos incluem:

emissão do primeiro título

transferência de domicílio eleitoral

regularização da situação eleitoral

atualização de dados cadastrais

Quem estiver em dúvida sobre a necessidade do atendimento pode consultar a situação eleitoral no portal do TSE, que reúne certidões, atualização de dados e acompanhamento do título.

Justiça Itinerante retoma atividades

A unidade móvel segue o roteiro previsto para 24 municípios ao longo do ano, garantindo acesso local a serviços judiciais.

A carreta funciona como um pequeno fórum, com gabinete de juiz, espaços para promotor e defensor público, sanitário e recepção. Durante as jornadas, a população pode ingressar com ações de natureza cível, criminal e dos juizados especiais. Entre os serviços disponíveis estão:

ações de alimentos

execução ou exoneração de alimentos

ações de cobrança

guarda e alteração de guarda

investigação e reconhecimento de paternidade

pedidos de divórcio e conversão de separação

reconhecimento e dissolução de união estável

O TJMS destaca que o projeto aproxima o Judiciário da população e reduz a necessidade de deslocamentos para centros urbanos maiores, garantindo atendimento gratuito e acessível a comunidades que nunca tiveram serviços judiciais no próprio município.

Calendário 2026

A Carreta da Justiça segue para Figueirão nos dias 22 e 23 e, ao longo do ano, passa por cidades como Paraíso das Águas, Jaraguari, Caracol, Guia Lopes da Laguna e Corguinho. O cronograma completo e informações adicionais estão disponíveis pelos canais oficiais do TJMS: