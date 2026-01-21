Veículos de Comunicação
Serviços eleitorais e judiciais chegam ao interior com retomada de atendimentos itinerantes

Serviços eleitorais e judiciais chegam a municípios afastados e ampliam o acesso da população ao atendimento público

Ana Lorena Franco

TRE-MS e TJMS iniciam o ano com ações que ampliam atendimento à população do interior - Reprodução/TRE-MS
TRE-MS e TJMS iniciam o ano com ações que ampliam atendimento à população do interior - Reprodução/TRE-MS

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retomou nesta semana os atendimentos itinerantes no interior do estado e abriu o calendário de 2026 por Alcinópolis e Figueirão. A ação começou nos dias 19 e 20 em Alcinópolis e segue em Figueirão entre os dias 22 e 23, com serviços eleitorais oferecidos durante todo o dia.

Em Figueirão, a estrutura foi montada em frente à Igreja Católica Matriz, com horário das 8h às 17h. Os atendimentos incluem:

  • emissão do primeiro título
  • transferência de domicílio eleitoral
  • regularização da situação eleitoral
  • atualização de dados cadastrais

Quem estiver em dúvida sobre a necessidade do atendimento pode consultar a situação eleitoral no portal do TSE, que reúne certidões, atualização de dados e acompanhamento do título.

Justiça Itinerante retoma atividades

A unidade móvel segue o roteiro previsto para 24 municípios ao longo do ano, garantindo acesso local a serviços judiciais.

A carreta funciona como um pequeno fórum, com gabinete de juiz, espaços para promotor e defensor público, sanitário e recepção. Durante as jornadas, a população pode ingressar com ações de natureza cível, criminal e dos juizados especiais. Entre os serviços disponíveis estão:

  • ações de alimentos
  • execução ou exoneração de alimentos
  • ações de cobrança
  • guarda e alteração de guarda
  • investigação e reconhecimento de paternidade
  • pedidos de divórcio e conversão de separação
  • reconhecimento e dissolução de união estável

O TJMS destaca que o projeto aproxima o Judiciário da população e reduz a necessidade de deslocamentos para centros urbanos maiores, garantindo atendimento gratuito e acessível a comunidades que nunca tiveram serviços judiciais no próprio município.

Calendário 2026

A Carreta da Justiça segue para Figueirão nos dias 22 e 23 e, ao longo do ano, passa por cidades como Paraíso das Águas, Jaraguari, Caracol, Guia Lopes da Laguna e Corguinho. O cronograma completo e informações adicionais estão disponíveis pelos canais oficiais do TJMS:

  • E-mail: [email protected]
  • Telefone: (67) 98462-8249
  • Endereço: Rua 7 de Setembro, 174, Centro Integrado de Justiça, Campo Grande
