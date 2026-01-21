Serviços eleitorais e judiciais chegam ao interior com retomada de atendimentos itinerantes

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) retomou nesta semana os atendimentos itinerantes no interior do estado e abriu o calendário de 2026 por Alcinópolis e Figueirão. A ação começou nos dias 19 e 20 em Alcinópolis e segue em Figueirão entre os dias 22 e 23, com serviços eleitorais oferecidos durante todo o dia.
Em Figueirão, a estrutura foi montada em frente à Igreja Católica Matriz, com horário das 8h às 17h. Os atendimentos incluem:
- emissão do primeiro título
- transferência de domicílio eleitoral
- regularização da situação eleitoral
- atualização de dados cadastrais
Quem estiver em dúvida sobre a necessidade do atendimento pode consultar a situação eleitoral no portal do TSE, que reúne certidões, atualização de dados e acompanhamento do título.
Justiça Itinerante retoma atividades
A unidade móvel segue o roteiro previsto para 24 municípios ao longo do ano, garantindo acesso local a serviços judiciais.
A carreta funciona como um pequeno fórum, com gabinete de juiz, espaços para promotor e defensor público, sanitário e recepção. Durante as jornadas, a população pode ingressar com ações de natureza cível, criminal e dos juizados especiais. Entre os serviços disponíveis estão:
- ações de alimentos
- execução ou exoneração de alimentos
- ações de cobrança
- guarda e alteração de guarda
- investigação e reconhecimento de paternidade
- pedidos de divórcio e conversão de separação
- reconhecimento e dissolução de união estável
O TJMS destaca que o projeto aproxima o Judiciário da população e reduz a necessidade de deslocamentos para centros urbanos maiores, garantindo atendimento gratuito e acessível a comunidades que nunca tiveram serviços judiciais no próprio município.
Calendário 2026
A Carreta da Justiça segue para Figueirão nos dias 22 e 23 e, ao longo do ano, passa por cidades como Paraíso das Águas, Jaraguari, Caracol, Guia Lopes da Laguna e Corguinho. O cronograma completo e informações adicionais estão disponíveis pelos canais oficiais do TJMS:
- E-mail: [email protected]
- Telefone: (67) 98462-8249
- Endereço: Rua 7 de Setembro, 174, Centro Integrado de Justiça, Campo Grande