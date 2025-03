Serviços para a população em situação de rua são oferecidos na Capital

OPERAÇÃO

Quase 2 toneladas de maconha são apreendidas em rodovias de MS

Operações realizadas pela Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal nas rodovias de Mato Grosso do Sul resultaram na apreensão do total de 1.910,2 quilos de maconha. As apreensões ocorreram em diferentes municípios do estado: Três Lagoas, Caarapó e Bataguassu. Todas as ocorrências foram registradas no sábado (22). Três Lagoas Em Três Lagoas, a condutora desobedeceu […]