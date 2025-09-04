Servidoras são afastadas por maus-tratos a criança de 6 anos em abrigo de Itaquiraí

Duas servidoras municipais estão sendo investigadas por maus-tratos contra uma criança de 6 anos com deficiência. A criança estava acolhida na Casa de Abrigo Pequeno Príncipe, a 402 km de Campo Grande. A denúncia chegou ao Conselho Tutelar pelo Disque 100. Ela descreve que a menina era punida com banho de água gelada. Isso ocorria mesmo com a temperatura de 5°C registrada na cidade, após urinar na cama durante a noite.

Segundo relato feito pelas próprias cuidadoras a colegas de trabalho, a prática seria usada para que a criança “aprendesse a não fazer mais”.

Aos conselheiros e autoridades, irmãos da vítima, também abrigados na instituição, disseram que as cuidadoras costumam pegar a menina com força. Elas a jogavam na cama e a seguravam pelos cabelos.

Conforme a apuração preliminar, uma das investigadas é concursada da prefeitura. A outra é convocada — esta última, de acordo com a denúncia, teria parentesco com políticos locais.

Investigação e Medidas Adotadas

Em 25 de agosto, o prefeito Thalles Henrique Tomazelli instituiu comissão de sindicância para verificar os fatos.

“Considerando a necessidade de preservar os direitos das crianças abrigadas temporariamente na casa lar, resolve-se constituir comissão para instauração de sindicância, com a finalidade de averiguar atos em desacordo com as previsões legais”, diz o documento oficial.

A comissão, formada por três servidoras da Secretaria Municipal de Assistência Social, terá 60 dias para apurar o caso e indicar as medidas cabíveis.

Enquanto durarem as investigações, as duas servidoras foram afastadas de suas funções, sem prejuízo da remuneração, por período coincidente ao prazo da sindicância.

A reportagem do Portal RCN67 entrou em contato com o prefeito para obter mais informações sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. Em paralelo também tentamos falar com o conselho tutelar de Itaquiraí pelos número informados no site da prefeitura e em três tentativas em cada um dos números não foi possível o contato.

Nota da prefeitura na íntegra