Servidores da Justiça ganham até cinco vezes mais que funcionários de prefeituras em MS

A diferença nos salários pagos aos servidores públicos em Mato Grosso do Sul segue expressiva e vem de longa data. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2021, quem trabalhava na Justiça Federal em Mato Grosso do Sul recebia, em média, R$ 18,6 mil por mês.

No outro extremo, funcionários de prefeituras do Estado ganhavam R$ 3,3 mil — uma diferença de quase seis vezes.

Justiça no topo da lista

Entre todos os poderes e esferas, os servidores da Justiça estão no topo. No caso da Justiça Federal, os salários chegaram ao auge em 2009, com média de R$ 23,2 mil. Já na Justiça Estadual, a remuneração média em 2021 foi de R$ 13,4 mil, após atingir o pico em 2015, quando passou de R$ 15,6 mil.

Legislativo fica no meio

Os servidores da Assembleia Legislativa receberam em média R$ 9,2 mil em 2021. O valor mais alto da série histórica foi registrado em 2013, com R$ 12,3 mil. Já os trabalhadores das Câmaras Municipais ganhavam, em 2021, R$ 4 mil — valor menor do que o observado em 1985, quando a média era de R$ 4,1 mil. O ponto mais alto foi em 1993, chegando a R$ 5,9 mil.

Prefeituras e governo estadual com salários mais baixos

Entre os servidores do Executivo, quem trabalha para o governo federal em MS recebeu, em média, R$ 10 mil em 2021, com pico de R$ 11,2 mil em 2017. Já os funcionários do governo estadual tiveram média de R$ 5,5 mil em 2021, após alcançar o máximo de R$ 6,7 mil em 2019.

Nas prefeituras, os valores são ainda mais modestos. A média salarial ficou em R$ 3,3 mil em 2021, pouco acima dos R$ 1,7 mil registrados em 1985. O melhor momento ocorreu em 2019, quando a remuneração chegou a R$ 3,6 mil.

Evolução em mais de três décadas

Os dados mostram que, entre 1985 e 2021, os maiores reajustes ocorreram na Justiça Estadual, com aumento de 285%, seguida pela Justiça Federal, que cresceu 183%. No Legislativo, os salários da Assembleia Legislativa avançaram 147%, enquanto nas Câmaras Municipais houve praticamente estagnação, com queda de 1,4% no período.

Já no Executivo, a alta foi de 83% no nível federal, 84% no estadual e 89% nas prefeituras.

Cenário nacional

No Brasil, o quadro segue semelhante. Em 2021, servidores da Justiça Federal tinham média de R$ 19 mil, seguidos pelos da Justiça Estadual, com R$ 14 mil. No Legislativo, as médias foram de R$ 9,7 mil nos estados e R$ 4,4 mil nos municípios. Já os servidores do Executivo federal recebiam R$ 11 mil, enquanto os estaduais ficaram em R$ 5,3 mil e os municipais em R$ 3,3 mil.