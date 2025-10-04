Veículos de Comunicação
ECONOMIA

Servidores da Justiça ganham até cinco vezes mais que funcionários de prefeituras em MS

Levantamento do Ipea mostra disparidade histórica entre os poderes

Fernando de Carvalho

Deusa da Justiça em frente ao fórum de Campo Grande - Foto: Divulgação
A diferença nos salários pagos aos servidores públicos em Mato Grosso do Sul segue expressiva e vem de longa data. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2021, quem trabalhava na Justiça Federal em Mato Grosso do Sul recebia, em média, R$ 18,6 mil por mês.

No outro extremo, funcionários de prefeituras do Estado ganhavam R$ 3,3 mil — uma diferença de quase seis vezes.

Justiça no topo da lista

Entre todos os poderes e esferas, os servidores da Justiça estão no topo. No caso da Justiça Federal, os salários chegaram ao auge em 2009, com média de R$ 23,2 mil. Já na Justiça Estadual, a remuneração média em 2021 foi de R$ 13,4 mil, após atingir o pico em 2015, quando passou de R$ 15,6 mil.

Legislativo fica no meio

Os servidores da Assembleia Legislativa receberam em média R$ 9,2 mil em 2021. O valor mais alto da série histórica foi registrado em 2013, com R$ 12,3 mil. Já os trabalhadores das Câmaras Municipais ganhavam, em 2021, R$ 4 mil — valor menor do que o observado em 1985, quando a média era de R$ 4,1 mil. O ponto mais alto foi em 1993, chegando a R$ 5,9 mil.

Prefeituras e governo estadual com salários mais baixos

Entre os servidores do Executivo, quem trabalha para o governo federal em MS recebeu, em média, R$ 10 mil em 2021, com pico de R$ 11,2 mil em 2017. Já os funcionários do governo estadual tiveram média de R$ 5,5 mil em 2021, após alcançar o máximo de R$ 6,7 mil em 2019.

Nas prefeituras, os valores são ainda mais modestos. A média salarial ficou em R$ 3,3 mil em 2021, pouco acima dos R$ 1,7 mil registrados em 1985. O melhor momento ocorreu em 2019, quando a remuneração chegou a R$ 3,6 mil.

Evolução em mais de três décadas

Os dados mostram que, entre 1985 e 2021, os maiores reajustes ocorreram na Justiça Estadual, com aumento de 285%, seguida pela Justiça Federal, que cresceu 183%. No Legislativo, os salários da Assembleia Legislativa avançaram 147%, enquanto nas Câmaras Municipais houve praticamente estagnação, com queda de 1,4% no período.

Já no Executivo, a alta foi de 83% no nível federal, 84% no estadual e 89% nas prefeituras.

Cenário nacional

No Brasil, o quadro segue semelhante. Em 2021, servidores da Justiça Federal tinham média de R$ 19 mil, seguidos pelos da Justiça Estadual, com R$ 14 mil. No Legislativo, as médias foram de R$ 9,7 mil nos estados e R$ 4,4 mil nos municípios. Já os servidores do Executivo federal recebiam R$ 11 mil, enquanto os estaduais ficaram em R$ 5,3 mil e os municipais em R$ 3,3 mil.

