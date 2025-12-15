Servidores do Detran-MS protestam contra terceirização e perda de atribuições

Servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul realizam, nesta segunda-feira, às 8h, um ato público em frente à sede do Detran-MS, em Campo Grande, para denunciar o descaso institucional e a perda progressiva de atribuições da categoria, situação que, segundo o sindicato, afeta diretamente a segurança viária e a qualidade do atendimento à população.

A mobilização é organizada pelo Sindicato dos Servidores do Detran-MS e ocorre na rotatória do órgão, reunindo trabalhadores contrários aos processos de terceirização adotados em níveis estadual e federal, que vêm transferindo atividades tradicionais do serviço público para empresas privadas.

De acordo com o presidente do Sindetran-MS, Bruno Alves, a manifestação foi planejada para dar visibilidade a um problema antigo que se intensificou nos últimos anos.

“Nós programamos desde a sexta-feira uma manifestação pacífica, organizada, mas enérgica, na frente do Detran, para expor o descaso com a categoria dos servidores e o desrespeito às atividades que nós exercemos. Não é de hoje que o sindicato vem alertando sobre isso, mas está ficando muito mais evidente agora o desmonte da segurança viária”

Segundo ele, ações adotadas pelo poder público têm enfraquecido o papel estratégico dos servidores do trânsito. “Estão realizando ações a nível federal e a nível estadual para a desvalorização e o desmantelamento das categorias de servidores do Detran e isso vai impactar diretamente na vida das pessoas nas vias públicas”

Bruno Alves afirma que a terceirização já alcançou setores sensíveis do órgão e pode avançar ainda mais. “A terceirização das nossas atividades já aconteceu nos pátios de apreensão, já aconteceu na vistoria veicular e pode acontecer agora com os exames de trânsito. Essa suposta digitalização travestida de inovação, na verdade, traz muita insegurança jurídica para o cidadão, porque o Estado não está colocando mecanismos de controle eficientes para evitar fraudes”

O presidente do sindicato também critica o impacto dessas medidas sobre a população mais vulnerável, já que, segundo ele, o cidadão mais pobre será penalizado, porque não há garantia de controle e transparência nesses serviços que estão sendo repassados à iniciativa privada.

Outro ponto destacado foi a destinação dos recursos arrecadados pelo Detran-MS. “O usuário do serviço público não paga barato para ser atendido no Detran, mas hoje a maior parte dos recursos que ele paga está indo para encher o bolso de empresas privadas, para garantir lucro, enquanto as gestões sucessivas vêm trazendo perda salarial e descaso para os servidores”

Segundo o presidente da Sindetran-MS, são doze anos sem concurso público e o servidor vem amargando quase 60% de perdas. os servidores foram prejudicados com o aumento da carga horária sem fazer a devida reposição salarial.

Segundo ele, a mobilização também busca reforçar a importância do servidor público para um trânsito mais seguro.