SES busca ações inovadoras para coletânea de boas práticas em nutrição

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) lançou uma iniciativa para identificar e divulgar ações bem-sucedidas na área de alimentação e nutrição. Profissionais da saúde que atuam no setor público podem enviar suas experiências para compor a Coletânea de Experiências em Alimentação e Nutrição do Estado.

O objetivo é valorizar projetos que promovam a alimentação saudável, previnam a obesidade e incentivem ambientes alimentares mais equilibrados. Além disso, a coletânea busca fortalecer ações dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) e estimular a troca de conhecimento entre os profissionais.

As práticas selecionadas serão publicadas no “Mapa de Experiências de Promoção, Prevenção e Cuidado em Saúde no MS”, disponível online. As melhores iniciativas também farão parte de um e-book e terão destaque em eventos como o Congresso de Nutrição de Mato Grosso do Sul (CONUT-MS).

Profissionais interessados podem enviar suas propostas entre 6 de março e 15 de abril de 2025. Os três melhores relatos receberão isenção na inscrição do congresso e poderão participar de mesas temáticas.

A iniciativa conta com apoio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A publicação final das experiências selecionadas está prevista para maio, e o lançamento do e-book será em outubro de 2025.

Mais informações podem ser obtidas no site Nutrição|MS ou pelo e-mail [email protected].

