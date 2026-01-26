Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SAÚDE

Saúde convoca médicos para renovar contratos temporários que vencem em março

Edital orienta inspeção médica e regularização administrativa entre 26 e 30 de janeiro; ausência leva a desligamento automático

Ana Lorena Franco

Edital estabelece prazos e etapas para prorrogação de contratos temporários de médicos em Campo Grande - Foto: Arquivo RCN67
Edital estabelece prazos e etapas para prorrogação de contratos temporários de médicos em Campo Grande - Foto: Arquivo RCN67

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande publicou, nesta quinta-feira (22), um edital de convocação destinado a médicos que atuam no município com vínculo temporário. A medida tem como objetivo viabilizar a prorrogação de contratos com previsão de encerramento em março de 2026, desde que os profissionais cumpram os procedimentos exigidos dentro do prazo estabelecido.

Conforme a publicação, os médicos interessados em manter o vínculo devem comparecer para regularização administrativa na última semana de janeiro, entre os dias 26 e 30 de janeiro de 2026. A convocação abrange dezenas de profissionais e, segundo o edital, o comparecimento dentro do período definido é necessário para que a renovação seja formalizada.

Inspeção médica e etapa administrativa

Como primeira etapa, a inspeção médica deverá ser realizada na Gerência de Saúde do Servidor da Sesau. Para esse atendimento, foi orientado que o profissional leve o Boletim de Inspeção Médica (BIM) impresso e assinado pela chefia imediata. Além disso, foi informado que o atendimento exige agendamento prévio, que deve ser feito pelo telefone 2020-1668.

Depois da inspeção, e já com a documentação necessária, os médicos devem procurar a Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES) para concluir os procedimentos administrativos e formalizar a prorrogação do contrato. Dessa forma, as duas etapas precisam ser cumpridas para que o vínculo seja mantido.

Prazo e risco de desligamento

No edital, foi estabelecido que a ausência do médico convocado dentro do prazo, ou seja, até 30 de janeiro, será interpretada como desinteresse na vaga. Nessa situação, o encerramento do vínculo ocorrerá automaticamente na data prevista para o término do contrato vigente, sem possibilidade de extensão.

O documento é assinado pelo secretário municipal de Saúde, Marcelo Luiz Brandão Vilela. A publicação também registra que a lista nominal completa dos convocados ocupa as páginas 8 e 9 da edição do Diário Oficial (Diogrande), com nomes como Agatha Oliveira Felice, Alexandre Albuquerque Bertucci, Alyssa Maria Fernandes Shimizu e Amanda de Fleitas Leite, entre outros profissionais mencionados.

