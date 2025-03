Sesau informa que raio-x parado na UPA Leblon está em fase de orçamento

Pacientes em busca de exames de raio-X na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon, na região do Anhanduizinho, estão sendo obrigados a percorrer cerca de 10 km até a CRS Coronel Antonino, na região sul da cidade, devido a um defeito no equipamento da unidade. A denúncia, encaminhada ao Portal RCN por usuários do serviço, expõe um transtorno que afeta a rotina de quem depende da rede pública de saúde na Capital.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), responsável pela gestão das UPAs, informou que o aparelho de raio-X do Leblon está em fase de orçamento para reparo, mas não deu detalhes sobre o que causou a falha nem quando o conserto será concluído.

A nota também informa que pacientes que estão precisando do serviço também estão sendo encaminhadas para a unidade Unidade Especializada em Reabilitação e Diagnóstico (UERD) – localizada na R. Mal. Hermes, 842 – Vila Almeida, além da CRS Cel. Antonino.

A falta de previsão deixa a população sem respostas claras, enquanto a distância entre as unidades – que pode levar até 30 minutos de carro ou mais de uma hora por transporte público – complica ainda mais o acesso ao exame, essencial para diagnósticos como fraturas e problemas pulmonares.

