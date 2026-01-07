Veículos de Comunicação
Sesc MS Volêi busca primeira vitória pela Superliga B nesta quarta

Equipe campo-grandense joga às 19h, no Ginásio Funlec, e aposta no apoio da torcida para reagir na competição

Arthur Ayres

Sesc MS Vôlei entra em quadra no Ginásio Funlec, em Campo Grande, em busca da primeira vitória na Superliga B - Foto: Divulgação/Governo de MS
Sesc MS Vôlei entra em quadra no Ginásio Funlec, em Campo Grande, em busca da primeira vitória na Superliga B - Foto: Divulgação/Governo de MS

O único representante de Mato Grosso do Sul na Superilga B, Sesc MS Volêi enfrenta o Aprov Chapecó no Ginásio Funlec Oswaldo Tognini, em Campo Grande, às 19h, nesta quarta-feira. O time de Campo Grande busca a primeira vitória no torneio, após derrotas nas quatro primeiras rodadas.

A entrada será solidária, mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a ações sociais.

Na estreia da competição, a equipe foi derrotada pelo Apan Blumenau por 3 sets a 0. Na sequência, sofreu novo revés diante do Praia Grande, por 3 sets a 1. No primeiro compromisso como mandante, no Ginásio Guanandizão, voltou a perder, desta vez para o Elase, novamente por 3 sets a 0, e, fora de casa, acabou superada pelo Araguari Vôlei.

O SESC MS Volêi é o último colocado na tabela de classificação e aposta no apoio da torcida para reação no campeonato. Recém-promovido, o objetivo é permanecer na Superliga B, e para isso precisa terminar a primeira fase entre os dez primeiros colocados.

O acesso do público será pela Rua Dr. Eduardo Machado Mettelo, com abertura dos portões antes do início da partida. Além de acompanhar o espetáculo esportivo, os torcedores também contribuem fora das quatro linhas, por meio da arrecadação de alimentos.

