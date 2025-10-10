Sesc Teatro Prosa traz a Campo Grande espetáculo inédito de Assucena e Catto

Nos dias 23 e 24 de outubro de 2025, às 19h, o Sesc Teatro Prosa, em Campo Grande, recebe o show inédito “Assucena e Catto”, encontro entre duas das vozes mais marcantes da nova geração da música popular brasileira.
O espetáculo homenageia grandes intérpretes femininas da MPB — como Gal Costa, Rita Lee, Maria Bethânia, Marina Lima e Alcione — por meio de releituras inéditas que dialogam com os repertórios autorais e trajetórias de Assucena e Catto. Mais do que uma homenagem, o show se afirma como um manifesto artístico de liberdade, diversidade e celebração das existências trans na música brasileira contemporânea.
A direção musical do show é assinada por Fábio Pinczowski e Rafael Acerbi, e as artistas sobem ao palco do Sesc Teatro Prosa acompanhadas por Michelle Abu (bateria/percussão), Jojô Inácio (guitarra), Rafael Acerbi (violão e guitarra) e Beatriz Lima (baixo). O resultado é um mergulho em sonoridades intensas e plurais, que unem tradição e contemporaneidade.
Trajetórias e Legados Musicais
Assucena, nascida no sertão da Bahia, é conhecida pela poesia e força de sua trajetória. Ex-integrante e idealizadora da banda As Bahias e a Cozinha Mineira, com a qual conquistou dois Prêmios da Música Brasileira e duas indicações ao Grammy Latino, iniciou carreira solo em 2021. Com o álbum “Lusco-Fusco” (2023), reafirmou sua versatilidade e identidade autoral, além de realizar tributos memoráveis a Gal Costa.
Catto, cantora, compositora e produtora gaúcha, é dona de uma carreira consolidada há mais de 15 anos, marcada pela potência vocal e presença cênica. Lançou álbuns como “Fôlego”, “Catto”, “Caminhos Selvagens” (2025) e o tributo à Gal Costa, “Belezas são Coisas Acesas por Dentro” (2023). Figura de destaque da cena independente e LGBTQIAPN+, já se apresentou em festivais no Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos.
Encontro e Celebração no Palco
No palco, Assucena e Catto celebram suas trajetórias artísticas e referências femininas da MPB, evocando resistência e pluralidade. “Esse encontro é sobre celebrar as mulheres que nos inspiraram e abriram caminhos na música, mas também sobre a força do que representamos como artistas trans. Celebramos as existências travestigêneres como criadoras de linguagem e de expressão artística. É uma forma de unir nossas vozes a essas histórias e transformar o palco em um espaço de festa e afirmação”, afirmam as artistas.
Os ingressos gratuitos estarão disponíveis a partir do dia 16/10, às 14h, na plataforma Sympla, link disponível na bio do instagram @sescculturams e no site sesc.ms.
*Com informações Sesc MS