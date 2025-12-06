Veículos de Comunicação
Sete carros com contrabando são interceptados em MS

Seis homens foram presos com carga estimada em R$ 458 mil

Karina Anunciato

Apreensão ocorreu em Vista Alegre (Foto: Reprodução/ DOF)
Apreensão ocorreu em Vista Alegre (Foto: Reprodução/ DOF)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na quinta-feira (4), sete veículos carregados com mercadorias contrabandeadas no distrito de Vista Alegre, em Maracaju. Seis homens, com idades entre 25 e 41 anos, foram presos durante a ação.

A equipe patrulhava a MS-164 quando recebeu a informação de que vários carros vindo do Paraguai cruzavam a região com produtos ilegais. Nas buscas, os policiais interceptaram dois Fiat Uno, dois GM Classic, um GM Celta, uma VW Saveiro e um VW Gol.

Segundo o DOF, os veículos transportavam cerca de 2 mil pacotes de cigarros, além de celulares, eletrônicos, pneus e cosméticos. Os detidos afirmaram que a carga seguiria para Campo Grande. A estimativa é de que o material apreendido some aproximadamente R$ 458 mil.

Os produtos foram encaminhados para a Polícia Federal em Dourados e para a Receita Federal em Ponta Porã.

A ação integra operações de combate ao contrabando na faixa de fronteira.

Confira:

