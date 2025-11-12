Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SEGURANÇA PÚBLICA

Sete em cada dez brasileiros defendem que facções criminosas sejam tratadas como organizações terroristas

Pesquisa Genial/Quaest mostra endurecimento da opinião pública diante da escalada da violência e do avanço do crime organizado no país

Fernando de Carvalho

Segurança Pública voltou ao centro do debate público após as operações policiais no Rio de Janeiro no fim de outubro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Segurança Pública voltou ao centro do debate público após as operações policiais no Rio de Janeiro no fim de outubro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A maior parte dos brasileiros defende que facções criminosas como o PCC, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando sejam enquadradas como organizações terroristas, segundo pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta quarta-feira (12).

O levantamento aponta que 73% dos entrevistados são favoráveis à medida, enquanto 20% se dizem contrários e 7% não souberam responder.

O estudo ouviu 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro, em entrevistas presenciais realizadas em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Endurecimento da opinião pública sobre segurança

Os números revelam um endurecimento da percepção social em relação à criminalidade e ao papel do Estado no combate às facções. O tema voltou ao centro do debate público após as operações policiais no Rio de Janeiro, no fim de outubro, consideradas as mais letais da história do estado.

De acordo com a pesquisa, 67% dos entrevistados aprovam as ações policiais realizadas nos complexos do Alemão e da Penha, enquanto 25% desaprovam e 4% se dizem neutros.

O levantamento também mostra que 97% da população tomou conhecimento da operação, o que reforça o impacto nacional do episódio.

O apoio ao enquadramento das facções como terroristas surge em meio à tramitação do projeto antifacção no Congresso Nacional. A proposta, relatada pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), chegou a incluir o termo nas versões iniciais do texto, mas o ponto foi retirado da redação final após divergências com o governo federal.

Integrantes do Ministério da Justiça argumentam que o enquadramento poderia “banalizar o terrorismo” e fragilizar o sistema penal, além de abrir brechas para interferência internacional em operações de segurança.

Apesar disso, o apoio popular à medida mostra que há uma pressão crescente por políticas mais duras contra o crime organizado.

A pesquisa também revela que 88% dos brasileiros apoiam o aumento de penas para homicídios cometidos a mando de facções, e 65% defendem a suspensão do direito de visita íntima para presos ligados a esses grupos.

Já 52% concordam que a segurança pública deveria ser responsabilidade do governo federal, e não apenas dos estados.

O levantamento mostra ainda que a violência é hoje a principal preocupação de 38% dos brasileiros, oito pontos percentuais a mais que no mês anterior, quando o índice era de 30%.

O crescimento indica que o tema voltou ao topo da lista de problemas que mais preocupam a população, à frente da economia e da saúde.

População pede ação mais firme do Estado

Além do apoio ao enquadramento das facções como terroristas, 86% dos brasileiros dizem acreditar que a polícia prende, mas a Justiça solta porque a legislação é fraca. Apenas 11% discordam dessa avaliação, e 2% não responderam

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos