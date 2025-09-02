Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE

Sete municípios recebem atendimentos odontológicos gratuitos em setembro

Três cidades também terão consultas médicas especializadas em programas de prevenção e cuidados à saúde

Fernando de Carvalho

- Foto: Divulgação/Famasul
- Foto: Divulgação/Famasul

Sete municípios de Mato Grosso do Sul recebem neste mês de setembro atendimentos odontológicos gratuitos por meio de unidades móveis equipadas como consultórios, do Programa Sorrindo no Campo do Senar/MS.

A iniciativa inclui procedimentos básicos, como limpeza, aplicação de flúor, restaurações, extrações simples e raio-x.

As cidades contempladas são: Rio Negro, Nova Alvorada do Sul, Rochedo, Maracaju, Cassilândia, Nova Andradina e Aparecida do Taboado.

Programação

  • 01/09 a 06/09 – Rio Negro (Sindicato Rural) e Nova Alvorada do Sul (pátio do Hospital Francisca Ortega)
  • 08/09 a 11/09 – Maracaju (Escola Municipal Profª Maurícia Paré) e Rochedo (ESF Rural)
  • 15/09 a 20/09 – Cassilândia (Sindicato Rural) e Distrito Casa Verde (Escola Estadual Luiz Carlos Sampaio)
  • 22/09 a 27/09 – Aparecida do Taboado (UBS Manoel Rodrigues da Silva Postão) e Nova Andradina (Sindicato Rural)

Consultas médicas em três cidades

Além dos serviços odontológicos, três municípios também vão contar com consultas de especialidades médicas pelo programa Saúde do Homem e da Mulher Rural. Estão previstas avaliações em oftalmologia, ginecologia, dermatologia, urologia e pediatria, além de exames e palestras de prevenção.

  • 06/09 – Rio Negro
  • 20/09 – Cassilândia
  • 27/09 – Aparecida do Taboado

Os interessados devem procurar o Sindicato Rural de cada município para garantir atendimento. Todos os serviços são gratuitos.

*Com informações da Famasul

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos