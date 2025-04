Sete Quedas abre processo seletivo com salário de R$ 5 mil para nutricionista e psicólogo

A Prefeitura de Sete Quedas, município localizado no sul de Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para um processo seletivo simplificado voltado a profissionais de nível superior.

O edital oferece duas vagas imediatas, uma para nutricionista e outra para psicólogo, além de cadastro reserva para futuras contratações. A remuneração é de R$ 5 mil mensais, com jornada de 40 horas semanais.

As contratações são vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, e os candidatos devem possuir graduação completa na área específica, além de estarem registrados no respectivo conselho profissional.

Inscrições presenciais

Os interessados deverão se inscrever presencialmente entre os dias 22 e 24 de abril, das 8h às 11h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Monteiro Lobato, nº 749, Centro.

Para efetivar a inscrição, o candidato deve entregar um envelope com a documentação exigida em edital, que inclui comprovantes de escolaridade, títulos e experiência profissional.

Seleção por análise curricular

A seleção será feita exclusivamente por análise de currículo e títulos, com pontuação definida por tempo de serviço, qualificação e formação complementar. Não haverá prova escrita ou entrevista.