Setor de serviços apresenta retração, mas hotelaria continua expandindo em MS

A Pesquisa Mensal de Serviços divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) concluiu a análise dos indicadores referentes a 2024 e revelou uma retração no setor de Serviços em Mato Grosso do Sul. Os dados mostram que houve uma queda anual de 6,5% no volume de serviços prestados, o terceiro pior desempenho no país.

Apesar do cenário desafiador para a economia, o setor de Hotelaria continua crescendo no estado. O presidente do Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul (Sindha MS), Juliano Wertheimer, participou de entrevista ao vivo nesta sexta-feira (14) no Jornal CBN Campo Grande e falou sobre o cenário da hotelaria no estado, regiões de maior destaque e perspectivas de desenvolvimento para os próximos anos.

Juliano Wertheimer no estúdio da Rádio CBN CG

“A hotelaria tem expandido principalmente nas regiões onde estão vindo as grandes indústrias e também em Campo Grande, a gente tem visto ampliação de número de leitos, no alto da Afonso Pena no sentido aeroporto a gente tem visto os hotéis mais antigos e mais tradicionais todos fazendo um retrofit, trazendo modernidade. Então todos querem se atualizar pela boa demanda de leitos que a gente tem tido, sem falar de Bonito e das outras regiões turísticas que só crescem“, explicou Wertheimer.

