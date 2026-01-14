Setor de serviços perde fôlego em MS após série de altas

O setor de serviços em Mato Grosso do Sul acompanhou a desaceleração registrada no país em novembro de 2025, após uma sequência de meses de crescimento. No cenário nacional, o volume de serviços recuou 0,1% em relação a outubro, interrompendo nove resultados positivos consecutivos.

Apesar da variação negativa no mês, o setor segue operando em patamar elevado. No Brasil, os serviços estão cerca de 20% acima do nível pré-pandemia e apenas 0,1% abaixo do maior valor da série histórica, alcançado em outubro. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), divulgados na terça-feira (13).

Impacto no Setor de Transportes

Em Mato Grosso do Sul, o comportamento do setor reflete principalmente o desempenho das atividades ligadas ao transporte e à logística, áreas diretamente impactadas pela circulação de pessoas e mercadorias. No Brasil, o transporte foi o segmento que mais influenciou o resultado negativo do mês.

No país, o segmento de transportes recuou 1,4% em novembro, pressionado pelo transporte aéreo, pelo transporte rodoviário coletivo de passageiros e pela logística de cargas.

Outras atividades também apresentaram retração, como informação e comunicação, com queda de 0,7%. Em contrapartida, os serviços profissionais e administrativos cresceram 1,3%, enquanto o grupo de outros serviços avançou 0,5%. Os serviços prestados às famílias ficaram estáveis.

Segundo o IBGE, o resultado de novembro indica mais um movimento de estabilidade do que uma reversão de tendência. “O setor havia atingido o topo da série histórica no mês anterior. Em novembro, há um equilíbrio entre taxas negativas e positivas”, afirmou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços.

Desempenho Comparativo e Crescimento Contínuo

Na comparação com novembro de 2024, o setor de serviços cresceu 2,5% no país, mantendo uma sequência de vinte altas consecutivas. Esse avanço também beneficia estados como Mato Grosso do Sul, que têm parte relevante da economia ligada ao transporte, à logística e aos serviços administrativos.

No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o setor de serviços registrou crescimento de 2,7%. O principal destaque foi o segmento de informação e comunicação, que avançou 5,4%, impulsionado por atividades ligadas à tecnologia da informação, como desenvolvimento de software, consultoria em TI e serviços digitais.

Impacto das Atividades Turísticas

As atividades turísticas também tiveram desempenho positivo em novembro, com alta de 0,2% frente ao mês anterior. O segmento permanece acima do nível pré-pandemia, ainda que abaixo do pico histórico, o que beneficia estados com forte circulação regional e interestadual, como Mato Grosso do Sul.

O IBGE destaca que, apesar das oscilações mensais, o setor de serviços segue como um dos principais motores da economia brasileira no período pós-pandemia. A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, referente a dezembro de 2025, está prevista para fevereiro de 2026.