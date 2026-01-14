Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA

Setor de serviços perde fôlego em MS após série de altas

Segmento acompanha desaceleração nacional em novembro, aponta IBGE

Karina Anunciato

No cenário nacional, área de transportes recuou 1,4% em novembro Foto: Agência Brasil
O setor de serviços em Mato Grosso do Sul acompanhou a desaceleração registrada no país em novembro de 2025, após uma sequência de meses de crescimento. No cenário nacional, o volume de serviços recuou 0,1% em relação a outubro, interrompendo nove resultados positivos consecutivos.

Apesar da variação negativa no mês, o setor segue operando em patamar elevado. No Brasil, os serviços estão cerca de 20% acima do nível pré-pandemia e apenas 0,1% abaixo do maior valor da série histórica, alcançado em outubro. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), divulgados na terça-feira (13).

Impacto no Setor de Transportes

Em Mato Grosso do Sul, o comportamento do setor reflete principalmente o desempenho das atividades ligadas ao transporte e à logística, áreas diretamente impactadas pela circulação de pessoas e mercadorias. No Brasil, o transporte foi o segmento que mais influenciou o resultado negativo do mês.

No país, o segmento de transportes recuou 1,4% em novembro, pressionado pelo transporte aéreo, pelo transporte rodoviário coletivo de passageiros e pela logística de cargas.

Outras atividades também apresentaram retração, como informação e comunicação, com queda de 0,7%. Em contrapartida, os serviços profissionais e administrativos cresceram 1,3%, enquanto o grupo de outros serviços avançou 0,5%. Os serviços prestados às famílias ficaram estáveis.

Segundo o IBGE, o resultado de novembro indica mais um movimento de estabilidade do que uma reversão de tendência. “O setor havia atingido o topo da série histórica no mês anterior. Em novembro, há um equilíbrio entre taxas negativas e positivas”, afirmou Rodrigo Lobo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços.

Desempenho Comparativo e Crescimento Contínuo

Na comparação com novembro de 2024, o setor de serviços cresceu 2,5% no país, mantendo uma sequência de vinte altas consecutivas. Esse avanço também beneficia estados como Mato Grosso do Sul, que têm parte relevante da economia ligada ao transporte, à logística e aos serviços administrativos.

No acumulado de janeiro a novembro de 2025, o setor de serviços registrou crescimento de 2,7%. O principal destaque foi o segmento de informação e comunicação, que avançou 5,4%, impulsionado por atividades ligadas à tecnologia da informação, como desenvolvimento de software, consultoria em TI e serviços digitais.

Impacto das Atividades Turísticas

As atividades turísticas também tiveram desempenho positivo em novembro, com alta de 0,2% frente ao mês anterior. O segmento permanece acima do nível pré-pandemia, ainda que abaixo do pico histórico, o que beneficia estados com forte circulação regional e interestadual, como Mato Grosso do Sul.

O IBGE destaca que, apesar das oscilações mensais, o setor de serviços segue como um dos principais motores da economia brasileira no período pós-pandemia. A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, referente a dezembro de 2025, está prevista para fevereiro de 2026.

