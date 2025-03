Setor vermelho da Santa Casa está 438% acima de sua capacidade de atendimento

A Santa Casa de Campo Grande divulgou, nesta quinta-feira (27), informações de momento sobre a superlotação enfrentada pelo hospital. De acordo com a instituição, pacientes em estado grave não recebem o atendimento adequado devido às limitações financeiras da unidade.

Atualmente, o pronto-socorro adulto conta com 70 pacientes internados, sendo 18 na área vermelha e 52 na área verde.

Já o setor infantil abriga 15 crianças, das quais três estão na área vermelha e 12 na verde. O número preocupa, pois a capacidade máxima do pronto-socorro adulto é de apenas 13 pacientes, o que representa uma superlotação de 438% acima do limite seguro. No setor infantil, a capacidade máxima é de 10 leitos, também excedida.

A Santa Casa informou que cinco gestantes estão internadas em cadeiras de rodas devido à falta de leitos.

No setor de ortopedia, 118 pacientes estão internados, sendo que 55 ainda aguardam cirurgia. Mesmo após o hospital anunciar o bloqueio de novas internações, a regulação enviou 90 novos pacientes nas últimas 24 horas.

A situação expõe a grave crise enfrentada pela instituição, que segue operando acima de sua capacidade e sem condições financeiras para manter o atendimento adequado.