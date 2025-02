Sexta-feira deve ser chuvosa em boa parte dos municípios do estado

O estado de Mato Grosso do Sul está sob alerta de perigo potencial de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso amarelo do Inmet persistiu ao longo da semana para alguns municípios e indica chance de acumulado de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h), além de ventos intensos de até 60 quilômetros por hora (km/h).

Toda a faixa Oeste do estado, que engloba municípios como Miranda e Corumbá, tem previsão de possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), essa situação meteorológica é resultado do avanço de uma frente fria, somada à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica.

A temperatura máxima na Capital é de 28°C e, nos demais municípios do estado, o calor continua, com máxima de 30°C em Dourados, 33°C em Três Lagoas, 34°C em Porto Murtinho e 35°C em Corumbá e Coxim.

