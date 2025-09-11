Shogun desembarca em Campo Grande para lançar parceria do Ultraçaí com a Dale

O ex-campeão mundial de MMA, Maurício “Shogun” Rua, esteve nesta quinta-feira (11) em Campo Grande para apresentar a nova fase do Ultraçaí em Mato Grosso do Sul. Em entrevista ao programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, o lutador contou como se tornou embaixador da marca e falou sobre a conexão entre esporte, alimentação saudável e empreendedorismo.

Ao lado dele, o gerente de marketing da Ultraçaí, Michel Gomes, explicou a expansão do Ultraçaí no estado e o papel da Dale como representante local.

De cliente a embaixador

Shogun revelou que a parceria com o Ultraçaí surgiu de forma natural. “Quem me conhece sabe que na minha casa a gente é viciado em açaí. Eu era cliente há muito tempo e hoje sou parceiro, então é juntar o útil ao agradável”, disse.

O atleta contou que o açaí faz parte de sua rotina de treinos e da alimentação da família. “É uma fruta saudável, rica em ferro, e minhas filhas adoram. Incentivo elas a comerem porque eu sei que é saudável”, afirmou.

Açaí e esporte: uma história antiga

O lutador lembrou que o açaí ganhou força no Brasil pelos praticantes de jiu-jitsu e hoje já é consumido em larga escala, inclusive fora do país. “Começou no Rio de Janeiro, com os atletas de jiu-jitsu, e foi expandindo. Hoje é uma febre nos Estados Unidos também. Acho que quando o mundo inteiro conhecer o açaí vai abraçar a ideia”, disse Shogun.

Shogun participando do programa Tarde da Massa – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Ele relatou que antes precisava trazer isopores cheios de açaí de Belém para sua cidade, mas hoje consegue encontrar o produto com qualidade em todo o Brasil.

Estratégia de expansão

Michel Gomes destacou que o Ultraçaí faz parte do grupo Carmel, que reúne marcas como Gela Boca, Dale outras. Ele explicou que a Dale representa o Ultraçaí emMato Grosso do Sul e vem ampliando a presença da marca no estado.

Michel Gomes nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

“A Dale abraçou muito bem o Ultraçaí aqui, vestiu a camisa e tem levado a marca para os sul-mato-grossenses. Nada mais natural do que trazer o Shogun nessa parceria. O pessoal pode ficar ligado que a gente vai trazer muita novidade bacana”, afirmou.

Proximidade com o público

Em Campo Grande, Shogun participou de ações promocionais para aproximar a marca do consumidor. Ele contou que valoriza muito o carinho dos fãs e que essa conexão é um dos motivos para aceitar novos desafios fora do octógono.

“Minha maior motivação são meus fãs. Comecei na luta em 2000, 2001, quando não tinha repercussão, e hoje valorizo muito esse carinho”, afirmou.

Evolução do MMA e trajetória pessoal

O ex-lutador comentou também sobre as mudanças no esporte desde o início de sua carreira. Para ele, as regras atuais tornaram as lutas mais estratégicas e menos agressivas.

“Na minha época a gente buscava acabar a luta por nocaute ou finalização. Hoje, se o atleta tá com uma vantagem pequena no round, segura até acabar”, observou.

Confira a entrevista na íntegra: