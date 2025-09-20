Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

PREVENÇÃO

Shopping Campo Grande recebe plantão de vacinação contra HPV neste sábado

Meninos e meninas de 9 a 19 anos podem receber a vacina das 14h às 20h

Ana Lorena Franco

É necessário levar documento com foto - Foto: Arquivo RCN67
É necessário levar documento com foto - Foto: Arquivo RCN67

Neste sábado (20), o Shopping Campo Grande, recebe um plantão de vacinação contra o HPV. A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, acontece das 14h às 20h e atende meninos e meninas entre 9 e 19 anos, que devem levar um documento com foto para receber a vacina. O Shopping Campo Grande, localizado na Avenida Afonso Pena, 4909, Santa Fé.

O que é HPV

O HPV (Papilomavírus Humano) é um vírus que pode causar diferentes tipos de câncer, incluindo de colo do útero, garganta e ânus, além de verrugas genitais. A vacinação é uma medida preventiva essencial para proteger a saúde de adolescentes e jovens, contribuindo para reduzir a incidência dessas doenças ao longo da vida.

A ação no Shopping Campo Grande oferece mais uma oportunidade para a população se imunizar e reforçar a prevenção contra o HPV, dentro das campanhas de vacinação do município.

