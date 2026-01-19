Show da Soja reúne vitrine com 20 variedades e debates sobre mercado em Itaporã

O município de Itaporã recebe nesta semana mais uma edição do Show da Soja, evento que reúne produtores rurais, empresas e especialistas para discutir tecnologia, manejo e tendências de mercado no início da colheita.

Tradicional na região sul de Mato Grosso do Sul, a feira chega à 24ª edição e, neste ano, também marca os 25 anos de atuação da Agro Jangada, organizadora do encontro.

Em entrevista ao programa Agro é Massa, da Massa FM Dourados, nesta segunda-feira (19), o engenheiro agrônomo e coordenador de marketing Derek Rosa explicou que o evento funciona como uma vitrine prática para o produtor rural, com foco em tomada de decisão para a próxima safra.

Segundo ele, serão apresentadas mais de 20 variedades de soja, permitindo que o público compare opções e acompanhe o que há de mais recente no mercado.

Derek Rosa nos estúdios da Massa FM Dourados – Foto: Raíssa Vitória/Portal RCN67

Além das variedades, o Show da Soja reúne empresas e parceiros ligados ao dia a dia da produção, incluindo sementes, tecnologias, defensivos, fertilizantes e produtos nutricionais aplicados via foliar.

Para Derek, o evento ganhou força ao longo dos anos justamente por reunir, em um único espaço, diferentes soluções e serviços voltados ao campo.

Palestras abordam manejo, tecnologia e comercialização

A programação inclui palestras com especialistas em três frentes que têm pesado no planejamento do produtor: controle de plantas daninhas, implantação da lavoura e mercado agrícola.

Uma das palestrantes confirmadas é Gizelly Santos, que deve tratar dos desafios do manejo de plantas daninhas na cultura da soja, sobretudo em um cenário de resistência, que exige técnicas mais precisas e uso correto das tecnologias disponíveis.

Outro convidado é Alexandre Gazolla, que falará sobre tecnologia de sementes e implantação da lavoura. Na avaliação de Derek, a produtividade começa antes mesmo do plantio e depende de uma execução eficiente no campo.

“Tudo começa com a semente”, resumiu, ao destacar que não basta ter insumo de qualidade se a etapa de implantação não for bem feita.

O mercado também entra em pauta com a participação de Jeferson Souza, da AgriInvest, que vai discutir tendências e orientar sobre estratégias de compra de insumos e venda da produção, em um cenário descrito como volátil e dinâmico.

Evento deve abrir a agenda do agro no centro-sul do Estado

Segundo Derek, o Show da Soja costuma marcar o início do calendário de grandes eventos do setor em Mato Grosso do Sul, principalmente no centro-sul do Estado. A expectativa é que o encontro funcione também como espaço de troca informal de informações sobre colheita, condições da safra e desafios fitossanitários típicos desta época do ano.

Ele explicou ainda que os temas das palestras não são escolhidos por acaso. A organização busca ouvir o interesse do público e montar a programação a partir das demandas do campo.

No último grande evento promovido pela empresa, o foco esteve em manejo com fungicidas e inseticidas. Neste ano, o destaque entra no controle de daninhas, sem deixar de lado os pontos que influenciam diretamente os resultados da lavoura.

Agrojangada completa 25 anos e mantém atuação regional

Durante a entrevista, Derek também detalhou o histórico da Agro Jangada, empresa fundada pela família Carbonaro Faleiros, inicialmente como um braço de distribuição ligado às operações do grupo.

Com o tempo, a empresa expandiu e passou a atuar com sementes, fertilizantes, defensivos e outras linhas voltadas à nutrição e proteção das lavouras.

Em 2022, a Agrojangada foi adquirida pelo Grupo Syngenta, mas, segundo ele, manteve a estrutura e as características locais. A direção e o quadro de colaboradores seguem praticamente os mesmos, o que, na avaliação do agrônomo, ajuda a manter a confiança e o vínculo com o produtor rural da região.

A empresa também atua no sistema de negociação conhecido no campo como barter, modalidade que envolve troca e triangulação para facilitar operações entre produtor e fornecedores.

Safra com chuva regular anima produtores após anos difíceis

Ao comentar o cenário atual, Derek afirmou que a expectativa é positiva para a safra que começa a ser colhida. Ele destacou que a chuva ajudou e que o sentimento entre produtores é de maior confiança, especialmente após um período de dificuldades e safras frustradas na região sul do Estado.

“Acredito que teremos, de fato, uma safra gorda, cheia, para trazer aquele alívio que ele precisa”, afirmou.

Quando e onde será o Show da Soja

O Show da Soja será realizado na quarta-feira (21), em Itaporã, com início previsto para 8h da manhã.

Confira a entrevista na íntegra: